拜登民調低迷 不滿意度首超5成 急需法案通過救場

拜登總統所提3.2兆總算案與1.2兆基建案，關係到他的政績，但他目前民調低迷，國會過關難度極大。(美聯社)

由於新冠肺炎疫情與阿富汗撤軍內外交迫，經歷七個月的蜜月期之後，民眾對拜登 總統的不滿意度首次超過50%；為了挽救頹勢，拜登正亟需通過重大法案救場，本周眾院的預算 議程將扮演關鍵角色。

然而，目前民主黨 內關於預算分配仍有歧見，溫和派議員認為3.5兆元社安預算龐大，希望進行刪減，並威脅進步派議員倘若不支持，就會通盤封殺基建法案；相反，進步派議員則表示，如果溫和派不支持社安部分的預算，進步派對於基礎建設部分的法案也不會投下同意票。

此一黨內歧見，是自約十年前國會通過俗稱歐記健保的「平價醫療法案」後，民主黨面對最大立法考驗，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在25日寫給民主黨籍議員的一封信中表示：「接下來的一周相當緊張，雖然我不會把沒有足夠把握的法案付諸表決，但我仍希望能夠在本屆國會休會以前進行投票。」

持溫和派立場的民主黨籍賓州聯邦眾議員柏伊爾(Brendan Boyle)說：「所有民主黨人都有義務要促成這項法案的通過，這將是建構社會安全網最偉大的一部法案，否則等於在2022年的期中選舉中拱手讓江山。」

目前黨內兩派最大的歧見，就是無法算出一個雙方都能接受的數字；特別是針對提高稅率以擴充財務來源的做法，一些能左右法案通過與否、來自高稅額州的議員們，對於拜登有意保留前總統川普「聯邦稅能抵扣地方稅」的做法非常不滿，使得兩派的對話頗為困難。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的競選總幹事夏奇爾(Faiz Shakir)，就認為拜登「為人太過溫和」，在適當的時候必須要「恩威並施」，否則在黨紀不嚴的美國政治體制下很難有所作為，時時會遭到黨內同志的掣肘。

夏奇爾說：「作為總統，有時候要懂得製造衝突，當大家看到你為某一信念而戰時，才會與你一起並肩奮鬥。」