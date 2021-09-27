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債限法案若未過 FED啟動緊急應變

編譯林育正／綜合26日電
拜登總統兩大預算案要在國會通過，但卻在自己民主黨內受到來自包括紐約州歐凱秀眾議員等左傾進步派的壓力。(路透)
拜登總統兩大預算案要在國會通過，但卻在自己民主黨內受到來自包括紐約州歐凱秀眾議員等左傾進步派的壓力。(路透)

距離聯邦執政府舉債違約的「X日」(X-Date)越來越接近，國會兩黨若是無法提高或暫停舉債上限，聯準會(Fed)將重新檢視可行的緊急計畫。

國會眾院上周以民主黨為多數票決通過延長聯邦政府運作經費與提高國債上限的法案，送交參院表決，以期在10月1日前本年度預算結束前能讓聯邦政府延長運作到12月3日，同時債限提高。但眼看參院共和黨拒決配合大增聯邦開支的延長政府運作與提升債限案，所以聯準會與財政部要開始著手準備萬一。

可行的選項，包括聯準會在公開市場購買違約的國庫證券，並且將聯準會持有的證券賣出，以減緩金融市場壓力。

準確預估聯邦政府何時將無法支付帳款，是財政部官員今年秋季面對，以往相當罕見的難題。當政府無力付款，將造成違約並且使美國經濟衰退。

通常財政部官員以歷史開支和經濟活動，估算聯邦政府現金餘額，但今年的狀況更加複雜。美國和世界經濟依舊因新冠肺炎疫情不斷變化，導致無法估算稅收。此外政府也正在實施各項前所未見的經濟振興方案，使開支無法計算。

財政部在估算X日面臨極大不確定性，也因此加劇國會在國家金融健全上採取邊緣政策。國會共和黨議員拒絕協助民主黨提高或暫止舉債上限，授權借貸先前已立法通過的金額。

財政部已實施一連串緊急措施以履行義務，如推遲某些付款，直到問題得到解決。但在長期的立法僵局中，這些選擇卻逐漸減少。

距離X日越近，將有越多投資人清除債務，引發華爾街和華府恐慌。

財政部 聯邦政府 聯準會

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