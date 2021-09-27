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鞭打移民？白宮「看圖說故事」 邊境巡警不滿

編譯林育正陳韻涵／綜合26日電
德州德里歐市的邊境巡邏隊員被拍到疑似以韁繩鞭打移民引起軒然大波，但巡邏隊員感覺遭陷害背黑鍋，白宮也不分青紅皂白批評，對拜登總統的不滿越演越烈。（Getty Images）
德州德里歐市的邊境巡邏隊員被拍到疑似以韁繩鞭打移民引起軒然大波，但巡邏隊員感覺遭陷害背黑鍋，白宮也不分青紅皂白批評，對拜登總統的不滿越演越烈。（Getty Images）

日前海地移民湧向德州德里歐市(Del Rio)，邊境巡邏隊員被拍到疑似以韁繩鞭打移民引起軒然大波；但白宮只看照片就抨擊的做法，讓巡邏隊員感覺遭陷害背黑鍋，對拜登總統的不滿越演越烈；前佛州州長傑布‧布希(Jeb Bush)之子也痛批白宮，並分享巡邏隊員未持鞭子的影片。

即使現場攝影記者已表示，他攝影的照片中，其實隊員並未鞭打移民，但拜登仍表示畫面「讓人感到憤怒」。一名隊員就對媒體說：「拜登總統沒有先往好處想，就開始大肆抨擊，真的很讓我們憤怒。我們身為聯邦探員，他應該力挺我們，特別是他在邊境危機上處理失當。」

邊境巡邏隊在德州德里歐市騎馬驅趕非法入境的海地無證移民時，疑似以韁繩鞭打，引發批...
邊境巡邏隊在德州德里歐市騎馬驅趕非法入境的海地無證移民時，疑似以韁繩鞭打，引發批評後，國安部23日宣布，將暫停以騎馬方式驅趕無證移民。（美聯社）

德州土地廳長與州檢察長候選人喬治‧P‧布希(George P. Bush)推文痛批拜登政府只看照片，妄加評論，同時分享影片還原當時邊境的情況。

喬治‧P‧布希25日透過電郵告訴「福斯新聞」(Fox News)說，拜登政府「試圖抹黑並詆毀巡邏隊失控」，「他們倡議開放邊境讓巡邏員人力吃緊、無法負荷，這是故意的；美墨邊境綿延近2000哩，我們可敬的巡邏員面臨巨大的執法挑戰。」

另一名幹員說：「這份工作保護家人和國家的安全，拜登拿不出氣魄承擔起責任，不代表我們會跟他一樣。我們奮不顧身面對政府造成的挑戰，依舊抬頭挺胸上工，保護國家不受非法入侵。」

當時拜登說：「真的慘不忍睹，看到他們被這樣對待，馬匹就差點要踏過去了。我保證他們會付出代價，屆時會進行調查並懲處。」副總統賀錦麗也說，這樣的行為，簡直宛如對待黑奴。

但邊境巡邏隊員卻認為，盡責工作的後果，竟然是被當成政治工具，如果在調查期間被轉調文職的同儕做錯任何事，他絕對挺身而出，因為隊員一項遵守行動準則。他說：「我從沒看過任何隊員鞭打任何一個非法移民。」

派駐在新墨西哥州，拍下照片的攝影記者拉耶(Paul Ratje)曾表示，騎馬的巡邏隊員緊揮舞韁繩，並沒有試圖傷害移民。他說：「我沒看到他們拿任何東西，鞭打任何人。如果你只看照片，的確可能誤解。」

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