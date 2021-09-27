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驕傲傳統？ 國安部長：1.2萬偷渡客已准入美

編譯陳韻涵／綜合26日電
愈來愈多海地無證移民闖關入美，國土安全部長梅奧卡斯26日承已允許1萬2000名海地移民進入美國。圖為無證移民被送往安置地點。（美聯社）
愈來愈多海地無證移民闖關入美，國土安全部長梅奧卡斯26日承已允許1萬2000名海地移民進入美國。圖為無證移民被送往安置地點。（美聯社）

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)26日坦承縱放1萬2000名海地無證移民進入美國，另有多達5000人的案件正在處理中。

梅奧卡斯26日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問，被追問有多少無證客入境時說：「我想，大約是1萬人或1萬2000人；實際數據可能更多，我們根據國會通過的法律行事。」

新數據顯示，實際上約有1萬7000名無證移民從德州德里歐市(Del Rio)入境，其中大多為海地移民。

愈來愈多海地移民試圖闖關入美，25日的影像顯示許多搭載非法移民的大篷車從哥倫比亞駛向巴拿馬邊境

梅奧卡斯26日持續輕描淡寫地帶過南部邊境移民危機，稱這些情況「並不新鮮」且不認為有「大批」移民湧入。

他說：「1100萬無證移民在國內，凸顯移民體制破敗，需要立法改革。」

國土安全部長梅奧卡斯26日坦承，已允許1萬2000名海地無證移民進入美國，另有多...
國土安全部長梅奧卡斯26日坦承，已允許1萬2000名海地無證移民進入美國，另有多達5000人的案件正在處理中。（路透）

國安部於23日統計，約1萬移民非法入美，而今數據顯示至少有5000人沒算到；國安部表示，1401位移民被遣返回海地，3206人在押，5000人還在德里歐市國際大橋下紮營。

福斯主播華勒斯(Chris Wallace)問梅奧卡斯：「何不阻止非法移民入美？」　

梅奧卡斯堅稱：「我們有，我們依法阻止他們群聚在德里歐市。」

華勒斯見梅奧卡斯顧左右而言他，追問：「我的問題是，為何你們讓他們進入這個國家，為何不，恕我直言，築牆或圍籬阻止他們湧入，他們經由水路入境，彷彿渡過格蘭河(Rio Grande)的快速道路。」

梅奧卡斯說：「依據政府政策，我們不同意築牆，法律允許每個人申請人道援助，這是我們最驕傲的傳統之一。」

許多海地移民在中南美洲國家露宿多月甚至數年，如今考量拜登政府的移民政策而覺得「是時候入境美國了」。

儘管梅奧卡斯和政府堅稱邊境「關閉」，移民仍可輕易入境並尋求庇護，相關案件審查耗時而讓移民得以滯美多時。  

非法移民 邊境 美國

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