驕傲傳統？ 國安部長：1.2萬偷渡客已准入美

愈來愈多海地無證移民闖關入美，國土安全部長梅奧卡斯26日承已允許1萬2000名海地移民進入美國。圖為無證移民被送往安置地點。（美聯社）

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)26日坦承縱放1萬2000名海地無證移民進入美國 ，另有多達5000人的案件正在處理中。

梅奧卡斯26日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問，被追問有多少無證客入境時說：「我想，大約是1萬人或1萬2000人；實際數據可能更多，我們根據國會通過的法律行事。」

新數據顯示，實際上約有1萬7000名無證移民從德州德里歐市(Del Rio)入境，其中大多為海地移民。

愈來愈多海地移民試圖闖關入美，25日的影像顯示許多搭載非法移民 的大篷車從哥倫比亞駛向巴拿馬邊境 。

梅奧卡斯26日持續輕描淡寫地帶過南部邊境移民危機，稱這些情況「並不新鮮」且不認為有「大批」移民湧入。

他說：「1100萬無證移民在國內，凸顯移民體制破敗，需要立法改革。」

國土安全部長梅奧卡斯26日坦承，已允許1萬2000名海地無證移民進入美國，另有多達5000人的案件正在處理中。（路透）

國安部於23日統計，約1萬移民非法入美，而今數據顯示至少有5000人沒算到；國安部表示，1401位移民被遣返回海地，3206人在押，5000人還在德里歐市國際大橋下紮營。

福斯主播華勒斯(Chris Wallace)問梅奧卡斯：「何不阻止非法移民入美？」

梅奧卡斯堅稱：「我們有，我們依法阻止他們群聚在德里歐市。」

華勒斯見梅奧卡斯顧左右而言他，追問：「我的問題是，為何你們讓他們進入這個國家，為何不，恕我直言，築牆或圍籬阻止他們湧入，他們經由水路入境，彷彿渡過格蘭河(Rio Grande)的快速道路。」

梅奧卡斯說：「依據政府政策，我們不同意築牆，法律允許每個人申請人道援助，這是我們最驕傲的傳統之一。」

許多海地移民在中南美洲國家露宿多月甚至數年，如今考量拜登政府的移民政策而覺得「是時候入境美國了」。

儘管梅奧卡斯和政府堅稱邊境「關閉」，移民仍可輕易入境並尋求庇護，相關案件審查耗時而讓移民得以滯美多時。