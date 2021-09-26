丕優人口調查報告修正 區隔台裔與中國裔分別統計

美國丕優研究中心今年稍早人口報告未將台裔和中國裔美國人區分，引發台裔族群強烈反彈，丕優9月發布修正報告區隔。圖為去年台美菁英協會洛杉磯分會發起車隊遊行，宣傳人口普查填寫台灣人。（中央社資料照片）

美國 丕優研究中心（Pew Research Center）今年稍早人口報告未將台裔和中國 裔美國人區分，引發台裔族群強烈反彈。丕優本月發布修正報告區隔後，長年爭取台灣 國際承認的台裔運動人士肯定身分獲承認。

美國國家廣播公司（NBC）報導，丕優研究中心本月稍早發布更新的人口統計報告，引用2019年版美國社區調查（American Community Survey）的族群區分資料，並將台裔人口獨立統計，指出居住在美國的台裔族群介於19萬5000和69萬7000人。

對於數十年來爭取台灣政治能見度及國際間承認台灣不屬於中國的台裔美國人來說，這項修正是朝正確方向邁出一步。

台美公民協會（Taiwanese American Citizens League，TACL）公民參與事務主任胡若涵（Christina Hu）告訴NBC美國亞裔分台（NBC Asian America）：「民主參與就是要有發言權。而要有發言權的第一步，就是我們的存在要獲得承認。」

丕優研究中心4月發布的亞裔美國人人口報告，將自認為台灣人歸類在較大範圍中國裔人口中，並指出「根據人口調查與統計局（Census Bureau）的資料，我們難以以確信態度和有鑑別性地直接指認台裔美國人身分」。

其後有500多位美國知名社群團體的台裔和亞裔領袖聯名對丕優研究中心發表公開信，指責對方做法是抹除台灣族群的行為，要求道歉並提出解釋。

信中指出，宣稱領土涵蓋台灣的中國，對台灣的文攻武嚇與日俱增，試圖消滅台灣在國際社會上的認同；因此將台灣裔和中國裔美國人歸在同一類別，格外令人憤怒。

參與公開信連署的非營利台裔美國人新聞網站TaiwaneseAmerican.org總編輯陳文羿（Leona Chen）表示：「我們對於原本報告的反應之一是，台灣人被剝奪代言權太久了。」

她說，台裔美國人感覺到，必須要保護一個不斷受到威脅且在歷史上瀕危的身分。

美國人口調查從未將台灣納入種族和族裔類別。美國社區調查和每10年一次的美國人口普查表格當中，有關種族認同的問題亞裔只有6個選項，包括中國人、菲律賓人和越南人；想自認是台灣人只能勾選「其他亞洲人」再自行填寫。

台美公民協會自1990年開始推動草根運動，鼓勵台裔美人在每次人口調查時主張台灣人身分。

陳文羿表示，若能在美國人口調查與統計局表格上自認是台灣人，不只是表達族群認同的驕傲，也是「理智上精確的資料通報」，因為這可以決定一個族群能獲得多少資金贊助。

她說：「我們想傳達，台灣人身分不是一個政治選擇，而是關於我們是誰的事實。」