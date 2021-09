華為孟晚舟歡慶回家 美中加高風險「換囚」難解緊張

中國 、美國和加拿大 三國,在短短一天之內,完成了一場高風險的囚犯交換;被控欺詐的全球通訊巨頭中國華為科技公司財務長孟晚舟 ,和被中國關押當成「人質」的兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)與史佩弗(Michael Spavor) ,均歡慶返家;一場牽扯三國關係長達三年的司法爭執與政治外交糾葛,可望就此告終。

加拿大總理杜魯多25日在亞伯達省卡加立國際機場,擁抱歡迎被中國釋放的加公民康明凱,另一人史佩弗不再圖中。(美聯社)

25日上午,加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在前外交官康明凱和商人史佩弗所搭乘的飛機順利降落在阿爾伯塔省卡爾加利之後,於停機坪上擁抱了他們;杜魯多說:「他們兩人經歷了難以置信的磨難。在過去這1000天,他們展現出力量、堅忍和慈悲,我們都受到了啟發。」

「能回到加拿大的家真是太棒了,我非常感謝所有為我們倆回家而努力的人,」康明凱在進一步搭乘加拿大政府飛機降落在多倫多之後,做此表示。受妻子和姊姊、姊妹歡迎的康明凱,明顯瘦削許多。

同樣是25日,中國國營電視台對孟晚舟返國進行直播,凸顯北京將孟晚舟案與中國民族主義及中國的全球政經力量崛起,緊緊相連。

