華為孟晚舟歡慶回家 美中加高風險「換囚」難解緊張

孟晚舟25日晚間搭乘中國政府包機抵達深圳，向接機者揮手致意。（新華社）

中國 、美國和加拿大 三國，在短短一天之內，完成了一場高風險的囚犯交換；被控欺詐的全球通訊巨頭中國華為科技公司財務長孟晚舟 ，和被中國關押當成「人質」的兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)與史佩弗(Michael Spavor) ，均歡慶返家；一場牽扯三國關係長達三年的司法爭執與政治外交糾葛，可望就此告終。

加拿大總理杜魯多25日在亞伯達省卡加立國際機場，擁抱歡迎被中國釋放的加公民康明凱，另一人史佩弗不再圖中。(美聯社)

孟穿紅裙踏紅毯 杜魯多機場迎康明凱

25日上午，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在前外交官康明凱和商人史佩弗所搭乘的飛機順利降落在阿爾伯塔省卡爾加利之後，於停機坪上擁抱了他們；杜魯多說：「他們兩人經歷了難以置信的磨難。在過去這1000天，他們展現出力量、堅忍和慈悲，我們都受到了啟發。」

「能回到加拿大的家真是太棒了，我非常感謝所有為我們倆回家而努力的人，」康明凱在進一步搭乘加拿大政府飛機降落在多倫多之後，做此表示。受妻子和姊姊、姊妹歡迎的康明凱，明顯瘦削許多。

同樣是25日，中國國營電視台對孟晚舟返國進行直播，凸顯北京將孟晚舟案與中國民族主義及中國的全球政經力量崛起，緊緊相連。

At this moment, Ms. Meng Wanzhou finally returned to the embrace of the motherland!#MengWanzhou pic.twitter.com/zowsIaSGuN — Jingrun 景润 (@CHN_jingrun) September 25, 2021

現年49歲的孟晚舟身穿與中國國旗顏色相搭配的紅色連身裙，感謝中國共產黨及領導人習近平對她在溫哥華被軟禁一千多天的支持。「我終於回到了祖國溫暖的懷抱，」孟晚舟說：「作為一個普通的中國公民，在這艱難時刻，我始終感受到黨、國家和人民的溫暖和關懷。」

孟晚舟是在2018年12月1日在加拿大溫哥華機場轉機時，被加拿大政府逮捕。儘管加拿大此舉是應美國的引渡要求，中國卻在12月10日以威脅國家安全為理由，扣押康明凱和史佩弗。

拜登政府保持強硬 華為依舊否認指控

被人稱為「兩位麥可」（Two Michaels）的兩位加拿大公民，被囚禁的這1000多天與世隔絕，單獨關押在牢裡，一天24小時開著燈。但孟晚舟被捕後很快獲保釋，軟禁在她位於溫哥華價值千萬元的豪宅中，在24小時保全團隊監控且戴著追踪器前提下，有限度自由出入活動。疫情開始之前，她還曾出門聽了一場中國歌手的音樂會。

許多國家指責中國行徑是「人質外交」，中國則指責美國對華為和孟晚舟的指控是出於政治動機，企圖阻礙中國的經濟和技術發展。無論如何，這一連串事件的發生與結束，均牽動著華府、北京和渥太華之間的法律和地緣政治角力關係。

WATCH: Canadian Michael Kovrig arrives in Toronto after spending nearly three years detained in China. pic.twitter.com/eSsbsSukTu — CP24 (@CP24) September 25, 2021

在兩位麥可返回加拿大之後，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)聲明表示，「美國政府與國際社會站在一起，歡迎中華人民共和國當局決定釋放被任意拘留兩年半多的加拿大公民康明凱和史佩弗。我們很高興他們回到加拿大。」

中國放棄抓加人理由「聲譽已受玷污」

與此同時，拜登政府對華為和其他被認為技術可能構成美國國家安全風險的中國公司，仍保持強硬態度。華為則一再否認美國政府對其產品的指控和安全擔憂。

前加拿大駐中國大使、康明凱的前老闆趙樸(Guy Saint-Jacques)則說，他很高興兩位加拿大人回家了；他說：「顯然中國非常渴望讓孟晚舟回來，以至於他們放棄了過去所有有關『兩位麥可都是因正當理由被捕』的說法。他們必須承認，他們的聲譽已受到嚴重玷污。」

趙樸認為，今後中國在再次使用「人質外交」之前，應該會三思而後行。