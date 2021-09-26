我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

孟晚舟獲釋 共和黨參議員魯比歐批拜登「屈服北京」

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨聯邦參議員魯比歐25日抨擊拜登政府對北京讓步軟弱。(美聯社)
共和黨聯邦參議員魯比歐25日抨擊拜登政府對北京讓步軟弱。(美聯社)

聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，共和黨)25日表示，中國華為科技公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑拜登總統對華為和中國共產黨構成威脅的能力；中國學者則認為，這是美中關係好轉的契機，但短期內難以大幅改善。

魯比歐在發給路透(Reuters)的簡訊中寫道，要求拜登政府針對此議題緊急向國會簡報。

孟晚舟24日與美國檢方達成緩起訴協議後，美方撤銷引渡要求，她自加拿大獲釋並搭乘包機於25日返抵中國。

魯比歐說：「孟晚舟獲釋令人嚴重質疑拜登總統對抗華為，以及中國共產黨所構成威脅的能力與意願。我們早已見到全心聚焦氣候的拜登政府如何淡化種族屠殺，這只是拜登政府對北京的危險性軟弱作法的另一例證。」

另一位共和黨籍聯邦參議員海格提(Bill Hagerty，田納西州)也抨擊道，拜登政府的作為形同進一步對中國屈服。

曾任美國駐日本大使的海格提說：「我非常憂心，那似乎是拜登政府的更多姑息、進一步屈服；華為是野心勃勃的掠奪性企業，獲得中國共產黨的支持，我們已捨棄籌碼。」

中國社會科學院(CASS)美國事務專家呂祥認為，孟晚舟一案得以解決存在多重因素，除了北京政府為保護孟晚舟的合法權利付諸努力外，華府過去幾個月不斷評估美中實力並據此調整預期作為，以及加拿大亟欲「解套」。

呂祥預計，今年底前，中美雙方或能在實質問題上出現互動，例如就取消貿易壁壘展開實質談判。

中國外交學院(CFAU)教授李海東則說，撤銷對孟晚舟的引渡要求是中國外交部副部長謝鋒此前向美提出的「糾錯和關切清單中」的內容，此清單成為敦促美方做出正確回應。

李海東認為，這應是中國對美外交的勝利，釋放孟晚舟的動作表明，若華府有誠意，可以大幅改善美中關係並修正對中政策。

但他也指出，孟晚舟重獲自由儘管釋出美中互動的積極信號，但此案仍不足以大幅緩解美中矛盾，未來幾年，美中關係難以出現根本性的改變。

中國 孟晚舟 拜登

上一則

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

下一則

孟晚舟返中國 官媒全程直播 包機刻意避開美國航路

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」

孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻