孟晚舟獲釋 共和黨參議員魯比歐批拜登「屈服北京」

共和黨聯邦參議員魯比歐25日抨擊拜登政府對北京讓步軟弱。(美聯社)

聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，共和黨)25日表示，中國 華為科技公司財務長孟晚舟 獲釋，令人嚴重質疑拜登 總統對華為和中國共產黨構成威脅的能力；中國學者則認為，這是美中關係好轉的契機，但短期內難以大幅改善。

魯比歐在發給路透(Reuters)的簡訊中寫道，要求拜登政府針對此議題緊急向國會簡報。

孟晚舟24日與美國檢方達成緩起訴協議後，美方撤銷引渡要求，她自加拿大獲釋並搭乘包機於25日返抵中國。

魯比歐說：「孟晚舟獲釋令人嚴重質疑拜登總統對抗華為，以及中國共產黨所構成威脅的能力與意願。我們早已見到全心聚焦氣候的拜登政府如何淡化種族屠殺，這只是拜登政府對北京的危險性軟弱作法的另一例證。」

另一位共和黨籍聯邦參議員海格提(Bill Hagerty，田納西州)也抨擊道，拜登政府的作為形同進一步對中國屈服。

曾任美國駐日本大使的海格提說：「我非常憂心，那似乎是拜登政府的更多姑息、進一步屈服；華為是野心勃勃的掠奪性企業，獲得中國共產黨的支持，我們已捨棄籌碼。」

中國社會科學院(CASS)美國事務專家呂祥認為，孟晚舟一案得以解決存在多重因素，除了北京政府為保護孟晚舟的合法權利付諸努力外，華府過去幾個月不斷評估美中實力並據此調整預期作為，以及加拿大亟欲「解套」。

呂祥預計，今年底前，中美雙方或能在實質問題上出現互動，例如就取消貿易壁壘展開實質談判。

中國外交學院(CFAU)教授李海東則說，撤銷對孟晚舟的引渡要求是中國外交部副部長謝鋒此前向美提出的「糾錯和關切清單中」的內容，此清單成為敦促美方做出正確回應。

李海東認為，這應是中國對美外交的勝利，釋放孟晚舟的動作表明，若華府有誠意，可以大幅改善美中關係並修正對中政策。

但他也指出，孟晚舟重獲自由儘管釋出美中互動的積極信號，但此案仍不足以大幅緩解美中矛盾，未來幾年，美中關係難以出現根本性的改變。