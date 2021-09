孟晚舟返中國 官媒全程直播 包機刻意避開美國航路

華為財務長孟晚舟 獲釋後,25日搭乘中國 政府包機自溫哥華返回中國深圳,中國官方媒體全程直播航班動態與機場接機,官方媒體大力進行愛國宣傳,官媒通稿強調,這是「經中國政府不懈努力」,她才能離開加拿大 ,即將回到祖國與家人團聚。孟晚舟返回中國被塑造為舉國歡騰的大事。

中國官媒歡迎孟晚舟返回「祖國」,但隻字未提兩名遭北京關押後釋放的加國公民康明凱(Michael Kovrig)及商人史佩弗(Michael Spavor)也被中國釋放返回加拿大。這兩名是因北京明顯報復行動而遭拘留的加拿大公民。

At this moment, Ms. Meng Wanzhou finally returned to the embrace of the motherland!#MengWanzhou pic.twitter.com/zowsIaSGuN