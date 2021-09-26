孟晚舟返中國 官媒全程直播 包機刻意避開美國航路

孟晚舟25日搭乘中國政府的國航包機，自溫哥華飛抵中國深圳國際機場，受到紅毯的禮遇歡迎，對歡迎者揮手。(路透)

華為財務長孟晚舟 獲釋後，25日搭乘中國 政府包機自溫哥華返回中國深圳，中國官方媒體全程直播航班動態與機場接機，官方媒體大力進行愛國宣傳，官媒通稿強調，這是「經中國政府不懈努力」，她才能離開加拿大 ，即將回到祖國與家人團聚。孟晚舟返回中國被塑造為舉國歡騰的大事。

中國官媒歡迎孟晚舟返回「祖國」，但隻字未提兩名遭北京關押後釋放的加國公民康明凱(Michael Kovrig)及商人史佩弗(Michael Spavor)也被中國釋放返回加拿大。這兩名是因北京明顯報復行動而遭拘留的加拿大公民。

At this moment, Ms. Meng Wanzhou finally returned to the embrace of the motherland!#MengWanzhou pic.twitter.com/zowsIaSGuN — Jingrun 景润 (@CHN_jingrun) September 25, 2021

全程揭露GPS航班 1億人看直播

孟晚舟25日飛回華為總部所在地廣東深圳寶安國際機場。根據追蹤，孟晚舟班機避開北太平洋及阿拉斯加航路，而朝北偏東繞經北極航路，引發中方避免美國橫生枝節的聯想。中國駐加拿大大使叢培武親自陪同她返回中國。

孟晚舟所搭的中國政府包機是國航777-300型客機，航班編號為CA552，自溫哥華起飛後，中國多家媒體開啟直播，全程揭露GPS航班動態，甚至連機場塔台雷達都入鏡。「孟晚舟即將返國」、「孟晚舟飛機已進入中國空域」、「孟晚舟將抵達深圳」，相繼成為直播期間的洗版熱門新聞。中國主要媒體全部轉為直播模式後，觀看人數也不斷上揚，全平台入夜即突破1億人。深圳機場、華為總部兩個主要直播點，迎接孟晚舟的人群越聚越多，他們拿著五星旗、標語高喊口號，氣氛熱烈。

在中國深圳國際機場迎接孟晚舟的人群越聚越多，他們拿著五星旗、標語高喊口號，氣氛熱烈。(Getty Images)

孟晚舟搭乘的政府包機進入中國領空後，中國外交部發言人華春瑩25日晚代表官方首度發文表態，但矛頭仍指向美國。華春瑩堅稱，孟案是「針對中國公民的政治迫害事件」，目的是打壓中國高技術企業，對孟晚舟欺詐的指控「純屬捏造」。而被美方指為受害者的滙豐銀行，也出具了「足以證明孟女士清白的文件」。美國、加拿大所作所為是「典型的任意拘押」。

孟晚舟相關新聞幾乎佔據熱門榜，孟晚舟的照片與「歡迎回家」的標題是新聞必配。其中，眼尖的中國媒拍到孟晚舟獲釋後，卸下帶了上千天的電子腳鐐所留下的瘀青傷痕，直呼「令人心疼」，一度躍為榜首。

央視評論「強大的中國是靠山」

官媒央視網傍晚發表評論形容，「這是歷史性的一刻！歷時近三年的艱巨鬥爭，如今，孟晚舟乘坐的中國政府包機，正進入中國領空！」評論引述孟晚舟在飛機發表的感言稱：「在中國共產黨的領導下，我們的祖國正在走向繁榮昌盛，沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」

央視網上評論還稱，作為中華兒女的命運共同體，「強大的中國是每個中國人的堅強靠山」；「只有國家強大，個人的自由、幸福才有保障。如果國家貧弱，個人尊嚴也將無從談起。」

孟晚舟25日自加拿大溫哥華飛回中國深圳，受到獻花歡迎。(Getty Images)

據深圳特區報報導，由於新冠疫情，孟晚舟將按照中國目前的14+7入境隔離政策，集中隔離14天後，再加7天不限制外出的社區管理，才能公開活動。