我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

編譯潘勛／綜合25日電
兩名加拿大人質康明凱及史佩弗的加國空軍專機25日抵達多侖多國際機場。(路透)
兩名加拿大人質康明凱及史佩弗的加國空軍專機25日抵達多侖多國際機場。(路透)

華為財務長孟晚舟已於25日返回中國，北京為營救她，動用逮捕兩名加拿大人這種令人生畏的政治手段，顯見北京與他國有所齟齬時，可以不計一切，拘留在中外國人，當成討價還價的籌碼。

紐約時報25日報導，孟晚舟在中國民眾眼中，是美國驕橫、做過頭的被害人；孟在加拿大被捕後幾天，北京便逮捕加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor)；孟獲釋的同一天，康明凱和史佩弗也得脫牢籠。

孟晚舟及兩名加拿大公民「人質交換」事件，雖解決美、中數十年來極惡劣的爭執之一，但對於解決人權、全面鎮壓香港、動武威嚇台灣等更深沉課題，一點助益也沒有。

中國政府採直球對決的戰術，就孟晚舟獲釋一事或可稱為成功，但也引起加拿大人的長期憎惡，逮捕外國公民要付出政治代價因此流露無疑；丕優研究中心今年進行民調，受訪的加國民眾逾七成對中國觀感不佳，拒買華為設備的國家也日益增多。

喬治華盛頓大學法學院專研中國的法學教授郭丹青(Donald C. Clarke)表示，這次人質快速交換事件適足以捎遞警訊給其他國家領袖，北京當局拿外國公民當籌碼、做生意，一點也不手軟，也懶得佯裝做態，直指整件事就是互相綁架人質；兩名加拿大人在中國遭遇間諜罪嫌起訴受審。

中國媒體歷數孟晚舟被捕1030天大事紀，以及她獲釋搭機返國，但跳過孟晚舟認罪，不然就說稱不上認罪協商；而中國網民則讚美孟晚舟是愛國的象徵，對抗西方的霸凌；她搭乘的班機降落於深圳機場時，群眾揮舞國旗熱烈歡迎她。

中國媒體幾乎絕口不提康明凱、史佩弗獲釋，給人的印象是北京就孟晚舟得以歸國一事並無交換、讓步。

孟晚舟雖被捕，還獲准待在溫哥華市自家豪宅，中國逮捕康、史兩人則被關進監獄，生活條件差很多。

加拿大官員及美國檢方堅稱逮捕孟晚舟純屬依法論法，但背後潛藏政治動機；美方起訴孟晚舟的理由，是華為控有的一家公司是否與伊朗做生意，違反美國制裁伊朗，而孟對此事則向銀行撒謊；兩位知情人士透露，美國檢方與孟雖都做足姿態，但都有動機想找到共識，原因在兩造都沒把握能贏得引渡官司。

孟晚舟 中國 加拿大

上一則

「兩位麥可」回家了 加中關係難解凍 走味的感覺一直在

下一則

孟晚舟獲釋 共和黨參議員魯比歐批拜登「屈服北京」

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」

孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻