紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

兩名加拿大人質康明凱及史佩弗的加國空軍專機25日抵達多侖多國際機場。(路透)

華為財務長孟晚舟 已於25日返回中國 ，北京為營救她，動用逮捕兩名加拿大 人這種令人生畏的政治手段，顯見北京與他國有所齟齬時，可以不計一切，拘留在中外國人，當成討價還價的籌碼。

紐約時報25日報導，孟晚舟在中國民眾眼中，是美國驕橫、做過頭的被害人；孟在加拿大被捕後幾天，北京便逮捕加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor)；孟獲釋的同一天，康明凱和史佩弗也得脫牢籠。

At this moment, Ms. Meng Wanzhou finally returned to the embrace of the motherland!#MengWanzhou pic.twitter.com/zowsIaSGuN — Jingrun 景润 (@CHN_jingrun) September 25, 2021

孟晚舟及兩名加拿大公民「人質交換」事件，雖解決美、中數十年來極惡劣的爭執之一，但對於解決人權、全面鎮壓香港、動武威嚇台灣等更深沉課題，一點助益也沒有。

中國政府採直球對決的戰術，就孟晚舟獲釋一事或可稱為成功，但也引起加拿大人的長期憎惡，逮捕外國公民要付出政治代價因此流露無疑；丕優研究中心今年進行民調，受訪的加國民眾逾七成對中國觀感不佳，拒買華為設備的國家也日益增多。

喬治華盛頓大學法學院專研中國的法學教授郭丹青(Donald C. Clarke)表示，這次人質快速交換事件適足以捎遞警訊給其他國家領袖，北京當局拿外國公民當籌碼、做生意，一點也不手軟，也懶得佯裝做態，直指整件事就是互相綁架人質；兩名加拿大人在中國遭遇間諜罪嫌起訴受審。

中國媒體歷數孟晚舟被捕1030天大事紀，以及她獲釋搭機返國，但跳過孟晚舟認罪，不然就說稱不上認罪協商；而中國網民則讚美孟晚舟是愛國的象徵，對抗西方的霸凌；她搭乘的班機降落於深圳機場時，群眾揮舞國旗熱烈歡迎她。

WATCH: Canadian Michael Kovrig arrives in Toronto after spending nearly three years detained in China. pic.twitter.com/eSsbsSukTu — CP24 (@CP24) September 25, 2021

中國媒體幾乎絕口不提康明凱、史佩弗獲釋，給人的印象是北京就孟晚舟得以歸國一事並無交換、讓步。

孟晚舟雖被捕，還獲准待在溫哥華市自家豪宅，中國逮捕康、史兩人則被關進監獄，生活條件差很多。

加拿大官員及美國檢方堅稱逮捕孟晚舟純屬依法論法，但背後潛藏政治動機；美方起訴孟晚舟的理由，是華為控有的一家公司是否與伊朗做生意，違反美國制裁伊朗，而孟對此事則向銀行撒謊；兩位知情人士透露，美國檢方與孟雖都做足姿態，但都有動機想找到共識，原因在兩造都沒把握能贏得引渡官司。