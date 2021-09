紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

華為財務長孟晚舟 已於25日返回中國 ,北京為營救她,動用逮捕兩名加拿大 人這種令人生畏的政治手段,顯見北京與他國有所齟齬時,可以不計一切,拘留在中外國人,當成討價還價的籌碼。

紐約時報25日報導,孟晚舟在中國民眾眼中,是美國驕橫、做過頭的被害人;孟在加拿大被捕後幾天,北京便逮捕加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor);孟獲釋的同一天,康明凱和史佩弗也得脫牢籠。

At this moment, Ms. Meng Wanzhou finally returned to the embrace of the motherland!#MengWanzhou pic.twitter.com/zowsIaSGuN