「兩位麥可」回家了 加中關係難解凍 走味的感覺一直在

中國 「人質外交」下的兩位加拿大 受害公民康明凱 (Michael Kovrig) 和史佩弗 (Michael Spavor) ,在華為財務長孟晚舟獲釋、登上返國班機後,立即被中國釋放;事件發展之快,令觀察家震驚。雖然這場令美中和加中關係急凍、看似難解的衝突,終於結束,但對加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)來說,他的對中政策一直受到質疑,此次事件更是一記警鐘。

孟晚舟獲釋之際,多位中國政策專家原本推測,中國官方以前不時否認扣押「兩位麥可」(Two Michaels)與加拿大拘捕孟晚舟有關,中國會等一等再釋放他們,至少「做做姿態」,不料中國「火速放人」。

WATCH: Canadian Michael Kovrig arrives in Toronto after spending nearly three years detained in China. pic.twitter.com/eSsbsSukTu