染疫別看醫生？NBC：反疫苗團體臉書散布謠言

多個反疫苗團體透過臉書社群專頁，要染疫患者別看醫生。圖為8月在加州的一場反對疫苗強制接種令的示威。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)報導，多個反疫苗 團體現正透過臉書 ，對支持者散布謠言，聲稱醫師與護士阻撓未打疫苗民眾取得治好新冠肺炎的神奇療法，甚至故意害死拒打疫苗民眾；報導指出，部分反疫苗團體過去幾周透過臉書專頁分享可能危害人體健康的所謂另類療法，鼓動感染新冠病毒者別看醫生，在家自行服用偏方即可痊癒。

報導指出，反疫苗團體的這些訊息頻頻出現反映了這些團體對醫界專業充滿高度不信任，也間接導致最近一波變種病毒肆虐下，美國染疫案例不斷增加，醫院人滿為患。

泛德堡大學醫學院(Vanderbilt University School of Medicine)教授兼加護病房醫師伊萊(Wes Ely)指出，兩個月前，醫院只有四位染疫住院患者，但後來疫情反彈，醫院四個地點的加護病房如今共住進40到50名染疫病患，其中有97%未接種新冠疫苗。

伊萊說：「原本防疫工作已經出現成效，如今功虧一簣，狀況非常糟。網路上的某些謠言近來傳得沸沸揚揚。」

NBC報導指出，某些反疫苗臉書社群及陰謀論倡議網紅，紛紛透過加密通訊軟體Telegram教導支持者如何為染疫住院的家人申請出院，分享訊息中還附上患者出院的影片。

報導指出，反疫苗社團先是鼓吹民眾讓染疫住院的家人出院回家，自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)對抗新冠肺炎，但許多人反應「伊維菌素」對病情無效後，反疫苗社團開始提倡風險更高的另類療法，例如拿碘酒漱口，將噴吸雙氧水等。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫師艾蒂提‧納魯卡爾(Aditi Nerurkar)說，反疫苗團體鼓吹之下變得流行的「正義使者療法」(vigilante medicine)毫無醫學專業背景；反疫苗人士以正義使者自居，透過社群網站 提供五花八門的偏方，也有人透過這股反疫苗運動從中牟利。