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補強針7問 誰可以接種？這些職業符合資格

編譯林梅婕╱綜合24日電
拜登總統宣布全美開打疫苗補強針，全美約有6000萬人符合先打的資格。圖為住在賓州匹茲堡附近的86歲拉斯羅施打疫苗。(美聯社)
拜登總統宣布全美開打疫苗補強針，全美約有6000萬人符合先打的資格。圖為住在賓州匹茲堡附近的86歲拉斯羅施打疫苗。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗補強針，於本周獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准授權，究竟誰符合高風險族群的資格？又有哪些注意事項？以下一一解答：

補強針接種資格為何？

已接種輝瑞疫苗第二劑，且間隔六個月以上是基本門檻，補強針的接種者須年滿65歲、或長期居住在安養中心的長者；另外，從事醫護和其他前線工作的員工和罹患慢性病者，也都屬於應接種補強針的高風險族群。

最後，免疫系統不全、且已接種第二劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗長達四周以上，也可接種第三劑疫苗。

已接種莫德納或嬌生是否也可接種？

目前當局尚未針對此類民眾提出相關的補強針建議事項，但公衛官員透露很快就會公布。

哪些慢性病者需要補強針？

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的定義，高血壓、糖尿病、肥胖、癌症、肺部或腎臟相關慢性病、心臟病、失智症或其他殘疾，皆符合染疫高風險族群；不過未來不排除公布更多相關細節。

CDC科學委員會指出，50歲以上且罹患慢性病者應接種補強針，18歲至49歲可依照個人狀況評估。

至於免疫系統不全者則包括正在接受癌症治療、曾接受器官或幹細胞移植、正在服用抑制免疫系統的藥物、罹患原發性免疫缺損、以及晚期或未受治療的愛滋病患者。

哪些職業符合補強針接種資格？

當局認定從事醫護、教師、育幼的業者、還有超市員工、收容所和監獄的工作人員，都屬於容易感染的族群。

距離第2劑不到6個月還能接種嗎？

除了嚴重免疫系統不全者可盡快接種補強針，其他符合資格的人都應該等到間隔至少六個月；有些研究顯示，太早接種補強針很可能無法有效增加抗體，只是浪費疫苗。

接種補強針後，有哪些反應？

雖然現在數據有限，但輝瑞和莫德納目前的研究都顯示與第二劑疫苗相似，最常見的副作用為疲勞和接種部位痠痛；CDC強調，大多副作用都屬輕症。

新冠疫苗可以混打嗎？

當局表示並不建議，目前只建議已接種輝瑞疫苗者接種輝瑞補強針，接種莫德納或嬌生疫苗者，應該等到該藥廠的補強針獲得授權時再接種。

疫苗 輝瑞 莫德納

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