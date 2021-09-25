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世衛建議採用雷傑納隆抗體療法 減輕重症危險

編譯潘勛╱綜合24日電
世衛組織建議高風險的新患者或住院者，可採用雷傑納隆的抗體療法。圖為23日在佛州薩拉蘇薩紀念醫院加護病房內接受抗體療法的新冠病患。(路透)
世衛組織建議高風險的新患者或住院者，可採用雷傑納隆的抗體療法。圖為23日在佛州薩拉蘇薩紀念醫院加護病房內接受抗體療法的新冠病患。(路透)

世界衛生組織(WHO)國際專家小組提出建議，受新冠疫情荼毒風險很高的病患應接受雷傑隆納(Regeneron)公司的單株抗體療法，以減輕重症的危險；這類病患共分兩組，一是還沒出現重症但必須住院治療風險很高的人，另一群是出現重症但新冠抗體檢測不出呈陽性的人。

每日郵報24日報導，雷傑隆納抗體療法經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准，使用casirivimab及imdevimab兩種抗體來加強病患的免疫系統。

但WHO專家小組承認，因為成本太高及設備要求的關係，雷傑隆納抗體療法很難在中、低收入國家施打；想在國內某些州內取得治療甚至更困難，原因在七個州合計囊括雷傑隆納療法施術能力達七成，而聯邦政府對療法最近頒布新的配銷規定。

單株抗體療法就治療新冠病患很受歡迎，尤其美國疫情復熾之後，更是如此。

使用雷傑隆納療法時，病患會接受注射免疫系統蛋白質人工合成的抗體，其設計專門用來對抗新冠病毒。

假如病人感染到新冠病毒後不久馬上接受抗體針劑，那麼合成抗體就能提升他們的免疫系統，避免重症出現。

美國統計數據指出，雷傑隆納療法得以讓病人不必住院；就算已經送醫院，療法也能讓他們不必住加護病房。

WHO專家小組追隨美國的醫療綱領，建議全球罹患新冠病人接受雷傑隆納療法，特別是兩種病患；第一類雖未出現新冠重症，但因年紀、合併症或其他因素有惡化之虞；第二類是已出現重症，但測量新冠病毒抗體卻呈陰性的人，因為如此意味他們的免疫系統對新冠病毒沒有回應。

建議第二類病人接受雷傑隆納療法，是依據大型實驗取得的數據，結果指出這種抗體療法能替病況危急病人提升免疫系統反應力，對付病毒，還可以降低病殁的風險，減少對呼吸機的依賴。

但世衛專家小組指出，對其他類新冠病患，雷傑隆納療法大幅改善病情的機率沒那麼明顯。

美國 WHO 疫情

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