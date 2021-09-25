全美大型連鎖藥局 9.25起開打輝瑞疫苗補強針

拜登總統宣布全美開打疫苗補強針，全美約有6000萬人符合先打的資格。(美聯社)

沃爾瑪(Walmart)、華格林(Walgreens)以及CVS等全美大型連鎖藥局 ，25日起將在全美各地開始為符合接種條件的民眾，提供輝瑞 (Pfizer)藥廠新冠疫苗補強針。

全美各大連鎖藥房格林、沃爾瑪、CVS等25日起為社區符合規定者施打疫苗補強針。(美聯社)

美國疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)23日晚間指出，建議施打補強針的對象是生活在染疫高風險地區的民眾，或者工作環境有染疫高風險，老年人、免疫系統功能較差的民眾也應該打補強針。

至於莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)疫苗補強針問題，CDC則尚未討論。

輝瑞疫苗補強針建議施打對象包括65歲以上民眾、住在長照機構的民眾、患有潛伏病因的18歲以上民眾，以及工作環境對於曝露於新冠病毒之下存在較高風險的民眾。補強針施打時間點完成兩劑輝瑞疫苗接種的六個月之後。

疾病防治中心表示，民眾跑一趟藥局便同時打流感疫苗 及新冠疫苗，是安全的；在施打新冠疫苗的同一天也打流感疫苗或防止其他疾病的疫苗，並無安全問題。

沃爾瑪藥局及山姆俱樂部(Sam's Club)藥局都接受民眾免預約就可直接施打補強針。沃爾瑪及山姆俱樂部藥局25日將舉辦每季定期推出的健康日(Wellness Day)活動，時間為上午10時到下午2時，這段期間內消費者隨時可以接種疫苗。

CVS連鎖藥局發言人24日則說，各地CVS分店及某些緊急護理中心「分鐘診所」(MinuteClinic)地點將備妥輝瑞疫苗補強針供民眾接種。CVS連鎖藥局鼓勵民眾前往CVS.com網站填寫預約時間。

全美各大連鎖藥房，將為社區符合規定者施打疫苗補強針。(美聯社)

華格林藥局表示，從25日開始，想要接種輝瑞補強針的民眾可以透過網路預約或電話預約，向當地華格林藥局登記時間。

位於北卡羅萊納州洛麗(Raleigh)的海耶斯巴頓藥局(Hayes Barton Pharmacy)負責人塔爾利(Brent Talley)說，24日一開門營業，就已經開始接到民眾打電話詢問如何能夠盡快施打補強針。