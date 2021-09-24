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北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

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北京偏好本土企業、漸向內發展 中國外企受衝擊

編譯林育正／綜合23日電

前進中國發展的美國與歐洲企業，已感受到北京偏好本土企業向內發展的方針；新冠肺炎爆發以來中國至今仍嚴格限制入境，使企業遭受雙重衝擊。

上海美國商會(AmCham Shanghai)23日發布的一份年度報告指出，接受調查的338間企業中，45%表示中國嚴格管控外商進入，對營運造成負面影響，超過25%企業表示獲利因此降低。

自2020年3月起，為防堵新冠肺炎疫情，國際旅客更需政府特別核准才得以入境，入境後隔離最多28天，簽證核發也相當有限。美國商會理事會主席李曼(Jeffrey Lehman)表示，這導致跨國企業難以讓員工前往中國，尤其是評估當地市場的公司高層，或擁有關鍵工程技術的專業人員。

今年的調查約有一半企業認為，中國政府強烈或某種程度上偏好本土企業，高於去年的47%，情況在科技軟硬體、製藥、醫療器材以及生命科學等產業更為明顯。

儘管如此，企業對未來五年前景的樂觀程度，在連續兩年下滑後，今年卻呈現上升趨勢；70%企業預期未來三至五年在中國的營收，將超越其他地區。

中國歐盟商會的報告也指出，必須注意國有企業將在中國經濟扮演更重要的角色；商會主席伍德克(Jörg Wuttke)表示：「中國極力在成長與控制間取得平衡。但現在，控制的重要性已超越成長。」尤其在醫療器材與消防裝備的採購上，官方更存在「購買中國貨」的政策。

歐盟商會報告也指出，中國強調國家安全與自給自足的方針，使內需成為經濟成長動能，邊緣化外國企業，最終可能傷害長期經濟發展。

中國希望一改過去極度仰賴海外投資、人才和出口的方針，但也因此導致國內企業淪為配角。但歐盟商會認為，政策的轉變可能使海外直接投資減少，導致創新動能趨緩。

海外企業更可能遭受地緣政治和國族主義因素，如同捲入新疆棉風暴的H&M遭抵制。上海美國商會調查也發現，13%的零售業者表示考量抵制問題，考慮減少在中國的投資。

中國 美國 投資

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