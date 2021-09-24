不救恒大？傳北京通知地方準備接管

恒大集團部分項目傳出停建。(路透)

中國 地產巨頭「恒大集團 」陷入3000億元債務危機，雖然暫時沒有違約風險，但華爾街日報報導，傳北京當局已通知各地方政府，要為恒大倒閉帶來的衝擊做準備；前國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家羅格夫(Kenneth Rogoff)則表示，雖然恒大倒閉不會像李曼兄弟倒閉那樣引發全球經濟動盪，但是中國經濟將進入「痛苦狀態」。

華爾街日報23日引述消息人士報導，中國國務院金融穩定發展委員會在本月稍早發出通知，要求各省級政府成立工作小組，以監控有關恒大及其可能衍生的經濟動盪；該通知還指出，各地政府須「正視恒大問題的嚴重性」，要「盡其所能解決恒大債務危機」。

金融委指示，各工作小組由會計師、法律專家等組成，審視恒大在當地的業務，接著地方政府須與當地國有及私人開發商討論，為「接管」恒大業務做準備；此外，還需要組建執法團隊，關注民眾的不滿及「群體性事件」的發生。

消息人士表示，這樣的通知代表北京當局有可能不會救助恒大，而是讓其倒閉，因此地方政府需為「可能的風暴 」做準備，例如防止當地經濟動盪及失業問題。

恒大正在進行中的地產開發項目高達800項，遍及中國所有省級行政區約200個城市；自債務危機傳出後，不但讓金融機構憂慮重重，部分項目傳出停建，也讓承包商及買家跳腳。

中國政府多年來都想打擊高房價，但是前IMF首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅格夫向貝倫金融周刊(Barron's)表示，恒大如果倒閉，可能導致中國的經濟成長模式破滅，成長率將降至2%左右的「痛苦狀態」。

羅格夫說，房產相關產品與服務占中國國內生產毛額(GDP)比率高達29%，「高得不正常」，即使是次級房貸風暴前夕的美國，此數字也只有15%；由於中國經濟成長仰賴房地產，因此如果恒大倒閉，中國房產市場垮台，很難無縫接軌找到其他的增長來源拉動經濟。

羅格夫表示，房市放緩足夠拖累中國未來12個月的經濟成長率，從6%降至4%，如果恒大倒閉引發房產市場風暴，將再掉一至兩個百分點，而中國「2%」的成長率將無法創造足夠的就業機會，會讓國家經濟「陷入痛苦」。

羅格夫表示，恒大破產問題在中國可以快速解決，不致引發李曼兄弟式的風暴；但是北京當局很難單靠命令就能活絡地產業，而中國經濟假如走向疲軟，其影響是否蔓延海外，仍待觀察。