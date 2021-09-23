德州夫妻戴口罩被趕出餐廳引風波 老闆拒認錯

德州一對夫婦羅培茲-格瑞洛(右)、娜塔莉‧魏斯特(中)為了四個月大、有免疫系統疾病的兒子的健康，在9月10日與朋友聚餐時戴口罩，遭餐廳請出場。（截屏自CNN電視畫面）

德州 一對夫婦為了四個月大、有免疫系統疾病的兒子的健康，出門必戴口罩 ，9月10日外出與朋友聚餐，卻因為戴口罩，遭餐廳請出場。

娜塔莉‧魏斯特(Natalie Wester)和丈夫羅培茲-格瑞洛(Jose Lopez-Guerrero)向有線電視新聞網(CNN)表示，魏斯特的媽媽碰巧有空過來幫忙看小孩，他們便抓緊機會，出外到一家燒烤餐廳和朋友聚會。

偏偏這家在諾列特市(Rowlett)的Hang Time Sports Grill & Bar餐廳規定不准戴口罩。

魏斯特表示，一開始進到餐廳時，服務員曾要他們取下口罩，但她認為是為了確認他們的臉符合身分證上的照片；隨後，魏斯特和丈夫、以及部份友人再戴上口罩，並點了飲料和開胃菜；大約30分鐘後，服務員過來坐在她旁邊告訴她，「經理派我來，我需要你摘下你的口罩。」

魏斯特夫妻都打過兩劑疫苗，他向女服務員解釋，因為兒子患有囊腫性纖維化(Cystic fibrosis，一種常見的基因性遺傳疾病)，他們在公共場所，除非吃東西或喝水，都會戴口罩，以免把病毒傳給兒子。

服務員則告訴她，「如果遵守餐廳的不戴口罩政策有問題，他們可以支付帳單並離開。」

魏斯特說，他們已點好菜，不想把場面鬧大，最後付了錢就走人，幾個小時後，在臉書上發了一篇關於該事件的貼文。

「這是我購買和投資私人企業的權利。」這家禁止顧客戴口罩的餐廳的老闆布萊克莫(Tom Blackmer)告訴華盛頓郵報，魏斯特的描述屬實，但他有權拒絕為不遵守餐廳要求的顧客提供服務。

布萊克莫表示，他從4月就開始實施這項禁令，因為他認為口罩並不能阻止新冠病毒的傳播，還指出犯罪分子可以戴上口罩來實施搶劫、盜竊或故意破壞等行為。

魏斯特說：「我很尊重商家，也知道在新冠疫情 下，生意很難做，但那位經理實在不專業，更沒有餐廳業者該有的待客之道。」

她對德州有些業者以政治而非科學態度看待新冠疫情感嘆道：「我再也不想出來了，至少在德州，現在環境不好。｣

聯邦法律保護人民權利不因種族、膚色、性別、宗教、家庭地位或國籍而遭剝奪，卻沒有任何法律或規定，保護因「臉部覆不覆蓋」引發的權益受損。

休士頓大學法律中心副教授艾蜜莉‧伯爾曼(Emily Berman)說，私人企業對客戶如何設限，只要不違背前述有法可管的事項，聯邦政府無權干涉。

魏斯特說，她不想提告，公開這次經驗只是想讓餐廳老闆檢討一下，不准戴口罩的規定是否合理，並鼓勵消費者慎選商家。