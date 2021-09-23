肯州多數學校仍要求戴口罩 督學：攸關師生安全非政治

肯塔基州大多數學區考量新冠肺炎疫情惡化及防疫，不顧共和黨議員反對，依維持校園口罩強制令US。圖為路易斯維爾的一所小學正在檢測。(Getty Images)

肯塔基州大多數共和黨州議員月初召開特別會議，投票推翻民主黨州長的全州校園強制口罩 令，片面廢除此規定，但大多數學區 考量新冠肺炎疫情 惡化及防疫，依舊維持校園口罩強制令。

民主黨籍肯州州長貝希爾(Andy Beshear)譴責州議員，在公衛專家建議學校實施全面口罩令之際，阻止校方規定教職員與師生戴口罩。

貝希爾說：「當全州陷入新冠肺炎危機，爭議點不在於各郡差異，而是忽略了Delta變種病毒快速傳播的事實，藐視科學警鐘。」

圖為路易斯維爾的一所小學正在檢測。(Getty Images)

肯州列星頓(Lexington)傳染病醫師道格提(Mark Dougherty)表示，這學期開學後，校內曾出現嚴重的新冠肺炎疫情，包括一名教師需要靠呼吸器維生，以及一名校車司機重病需要插管。

道格提擔心，這些病例在共和黨廢除全州口罩令後，將成為「冰山一角」，所幸大多數學區最終決定維持口罩令。

州立學校董事會協會統計，肯州有171個學區維持口罩強制令，包括在鄉村，以及保守派選民為主的地區，全州僅六個學區廢除口罩令。

「口罩強制令對我們而言，並非政治決策。」李郡(Lee County)學區督學莎拉‧威森(Sarah Wesson)說：「這攸關學生的安全，我們盡可能在教職員及學生均安全的情況下開放校園。」

李郡是小型鄉村社區，當地三所小學近幾周都有教職員病故。

曾任州檢察長的貝希爾2019年險勝贏得州長，他支持口罩令和防疫限制，領導這個原屬紅州的地區度過疫情。

然而，最近肯州高等法院裁決限縮了州長權力，迫使貝希爾做決策時需要更加顧及州議會的意見。

肯州8月受Delta變種病毒影響，疫情急遽惡化，近期新增確診平均約4000例，逼近去年冬季高峰值，住院率也在全美最高之列，上周住院人數以2500人創新高，重症病房僅剩約100床。