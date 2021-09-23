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「開刀突被取消」染疫者塞滿醫院 非疫重病求診無門

記者顏伶如／綜合報導
美國各地醫院幾乎被染疫患者占滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也因此遭延誤。圖為休士頓急救人員將新冠患者送往聯合紀念醫療中心。（美聯社）
美國各地醫院幾乎被染疫患者占滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也因此遭延誤。圖為休士頓急救人員將新冠患者送往聯合紀念醫療中心。（美聯社）

美國出現最新一波新冠疫情，近兩個月來由於Delta變種病毒肆虐，各地醫院幾乎被染疫患者塞滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也因此遭延誤；紐約時報報導，其他疾病患者疫情期間看病必須經過漫長等待，包括癌症患者或潰瘍患者；許多醫師正密切觀察，是否會衍生長期的不良後果。

長期背痛 恐永久行動不便

報導指出，住在俄勒岡州奧羅哈(Aloha)的80歲婦人瑪麗‧歐唐諾(Mary O'Donnell)因長期背疼行動不便，走幾步就必須坐下；原本排訂今年8月31日接受背部手術，但開刀前一天卻接到俄勒岡健康科學大學希爾斯布洛醫學中心(OHSU Health Hillsboro Medical Center)通知，手術已取消。

美國各地醫院幾乎被染疫患者占滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也...
美國各地醫院幾乎被染疫患者占滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也因此遭延誤。圖為休士頓一家醫院在醫院安撫病人。（美聯社）

「醫院通知說，妳不能來，我們醫院已經滿額了。」歐唐諾說，由於俄勒岡州面臨染疫患者住院潮，背部手術突然被取消後，一直沒有安排新日期，她很擔心若不開刀，恐將永久行動不便。

報導指出，癌症病患或潰瘍患者因為疫情而無法接受檢查或治療，是否會產生不良後果，醫師正密切觀察中；許多飽受病痛折磨的患者不認為自己的疾病屬於「非緊急」，對於遙遙無期的等候感受到龐大的壓力。

呼吸困難常噎住 排不到手術

住在喬治亞州哥倫布市(Columbus)的婦人羅賓‧史壯(Robin Strong)由於聲帶麻痺，原本排好接受手術，卻收到醫院以染疫患者過多，開刀必須延後的通知。

她說，聲帶問題導致常常噎住，呼吸困難，「因為身體狀況，我一天到晚都在哭。」

去年美國發生新冠疫情的最初幾個月，就連醫院走廊都住著染疫患者的景象，現在似乎再度上演；紐約時報報導，如今全美平均每天有超過9萬名染疫患者在醫院接受治療，加護病房人滿為患下，被迫拒收某些重症患者，某些患者在等候病床時便不治。

無立即危險病患 都被延後

總部位於猶他州的非營利醫療機構「山間醫療」(Intermountain Healthcare)即宣布，疫情導致醫院負擔沉重，暫停所有非緊急手術；該機構執行長哈里森(Marc Harrison)在記者會上形容：「我們陷於天人交戰的處境。」

他說，醫院已沒有資源，照顧病情嚴重但沒有立即生命危險的患者。

紐約時報報導，在阿拉斯加州、愛達荷州等疫情嚴重地區，醫師則採取極端策略，將醫療資源保留給有希望存活的患者。

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