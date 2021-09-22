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彭博：台灣申請加入CPTPP

國際中心／綜合外電
彭博引述知情人士報導，台灣已遞交加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請書。 路透
彭博引述知情人士報導，台灣已遞交加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請書。 路透

彭博22日引述知情人士報導，台灣已遞交加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請書，最快23日早晨會發布聲明。幾天前中國才剛提出申請，想成為該協定的成員國。

知情人士表示，台灣已向紐西蘭遞交加入申請函，最快會在23日早晨發布公開聲明。紐西蘭是負責保存協定的成員國，將向其他10個CPTPP成員國轉達台灣的申請意願。

紐西蘭外交部尚未回應，彭博記者也尚未連繫上台灣行政院政務委員兼發言人羅秉成。

台灣和CPTPP兩個成員國紐西蘭和新加坡之間，已經享有自由貿易協議，而台灣多年來一直有意加入CPTPP，總統蔡英文也將此視作任期屆滿前的一個重要目標。然而，北京當局反對其他國家與台灣有任何的官方往來，因此大陸、台灣和CPTPP 11個成員國之間的討論勢必困難重重。

報導指出，蔡英文政府已爭取CPTPP內民主盟國的支持，作為應對北京日益施加壓力的重要舉措，其中包括與澳洲和日本等成員國建立更緊密的關係。近來澳洲與中國也陷入了貿易爭端，而日本是台灣的重要貿易夥伴，也是CPTPP中規模最大的經濟體。日本執政黨議員上月表示支持台灣加入CPTPP。

台灣正式申請加入CPTPP 政府高層：總是要走出第一步

記者張加／即時報導

政府高層22日晚證實，台灣已正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請。

相關人士表示，「總是要走出第一步」，遞出申請後，主要還是看各會員國的決定，「但我們還是要啟動，碰到什麼問題再解決」。

至於台灣此時正式提出申請，是否與中國不久前正式提出申請加入CPTPP有關；相關人士否認是考量北京，強調自己的案子準備這麼久，爭取這麼多年，所有環境也都成熟了，總是要提出申請。

根據CPTPP入會程序，有意加入的經濟體須通知CPTPP的存放國紐西蘭，正式提出啟動加入CPTPP談判的請求；當有意加入的經濟體向存放國提出要求後，執委會需在合理期間內，決定是否啟動其入會程序。

為順利進行執委會及入會工作小組的後續討論，鼓勵有意加入的經濟體與各締約方進行諮商，以解決各締約方對相關領域的問題或關切。一旦執委會決議啟動有意加入經濟體的入會程序，執委會將成立工作小組，就有意加入經濟體的入會案進行談判。

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