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中國房企「躺平潮」 地方土地拍賣屢流標

記者陳政錄╱綜合報導
恒大的危機已經開始傷害到西方公司管理的債券基金。 （美聯社）
恒大的危機已經開始傷害到西方公司管理的債券基金。 （美聯社）

恒大集團暴雷後，受政策風向影響，中國房地產企業出現「集體躺平」現象，買地大幅縮手；以杭州市為例，近日進行的第二批集中供地，十塊地就有九塊地提前流標，較第一批爭搶情況截然不同。

業內人士坦言，中小房企資金面狀況本就不佳，如今政策收緊、風險加劇，買地當然要慎之又慎。

杭州15日推出第二批集中供地，十宗標售土地投標申請截止，其中九塊沒人投標，等於宣告提前流標。此外，成都、瀋陽、合肥、福州等中國多個城市也有第二批集中供地，出現土地流標或底價成交的情況。

據「自由亞洲電台」統計，今年6至7月，中國的二、三、四線城市，已累計近500塊土地拍賣流標。

「克而瑞地產研究中心」分析，40多家中國房地產企業中，只有三成展現較積極的投資態度，七成表態會轉趨保守。

中國房產商「我愛我家控股研究院」院長蔡宗翰表示，房地產企業獵地意願降低，原因包括「三條紅線」下，抑制企業的資金流，房地產企業本身今年也面臨較高的發債後還款壓力。

對恒大而言，最嚴重的莫過於踩了「三條紅線」。去年8月，中國政府要求房地產企業控制負債規模，具體而言有三條紅線：一剔除預收款後的資產負債率不得大於70%，二是淨負債率不得大於100%，三是現金短債比小於1 。

中國 房地產 恒大集團

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