恒大危機 創辦人許家印喊話「敢擔當」

恒大集團危在旦夕，董事局主席許家印寫「家書」信心喊話。（聯合報系資料庫）

中國 地產巨頭「恒大集團 」面臨3000億元債務危機，引起的市場波瀾蔓延海外；創辦人許家印21日發內部信，承認恒大處在「至暗時刻」中；不過他也信心喊話，表示恒大一定會度過一切困難，對所有客戶、金融機構等一定「敢擔當、負責任」。

許家印在內部信中承認，恒大確實面臨「前所未有」的「巨大困難及嚴峻挑戰」，他除了要感謝員工的「沒日沒夜」之外，也堅信員工「永不服輸、越挫越強」的精神，將「戰勝一切困難」，定能「盡快走出至暗時刻」。

許家印還在內部信中承諾，恒大一定能實現「保交樓」的目標，而且對客戶、投資人、合作夥伴及金融機構等，都會「交出一份敢擔當、負責任的答卷」。

「保交樓」指的是旗下地產等物業一定會在「保證品質」的情況下交付，因為恒大暴雷後，有數項物業傳出停工，讓買家跳腳。

恒大的巨債除了讓金融機構壓力重重外，其俗稱「垃圾債」的高收益債券因為違約傳聞不斷，讓交易價格跌到票面價值的四分之一，導致貝萊德(BlackRock)、品浩(PIMCO)等管理的債券基金承擔相當損失。

除內部信外，恒大集團所屬的電動車廠「恒大汽車 」也在21日宣布，向內部技術人員釋出3.24億股的認股權，占股本的3.31%，以此穩定公司內部的高技術人才。

恒大汽車首款電動車「恒馳系列」預計今年下半年就會量產，但是從集團本身到恒大汽車都有資金壓力，讓時程出現變數；恒大汽車從2019年到今年上半年已虧損逾174億人民幣(約26.9億元)，儘管這是因為草創初期需要大量研發投入。

由於擔憂恒大巨債會導致違約，進一步造成連鎖反應，美股20日大跌，不過21日止穩，三大指數以接近平盤作收；集團四大公司中國恒大、恒大汽車、恒大物業、恒騰網路總市值在過去四年蒸發九成以上，逼近1.2兆港幣(約1541億美元)。