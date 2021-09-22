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谷歌砸21億收購曼哈頓辦公樓 創疫情來最貴紀錄

記者金春香／紐約報導
谷歌21日宣布，將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的一座辦公樓，是新冠疫情爆發以來美國單棟寫字樓最昂貴的交易。（取自Cookfox Architects網站）
谷歌21日宣布，將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的一座辦公樓，是新冠疫情爆發以來美國單棟寫字樓最昂貴的交易。（取自Cookfox Architects網站）

谷歌(Google)公司21日宣布，將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的一座在建辦公樓，根據商業房地產報告Real Capital Analytics數據，這筆交易是新冠疫情爆發以來美國單棟辦公樓最昂貴的交易，也是美國最昂貴的交易之一。

谷歌已經在哈德遜廣場(Hudson Square)附近買下130萬平方呎的臨海建築，該建築曾是名為St. John's的貨運碼頭，谷歌預計將在2023年完成修建，屆時將成為谷歌全球商業組織(Global Business Organization)的紐約新總部。

谷歌首席財務官Ruth Porat表示，紐約的活力、創造力和世界頂尖人才，促使谷歌在這裡紮根並進一步擴大，他們期待與這座多元城市公共成長。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，谷歌此舉更進一步說明，紐約市能為居民創造更多高薪工作，谷歌在引領紐約市的經濟回歸的同時，也證明紐約市是全球最偉大的科技中心之一。

谷歌20年前入駐紐約市，最初只有一名員工；2018年在曼哈頓西側高速公路(West Side Highway)旁的西街(West Street)租下12層樓高的兩棟辦公樓，當時有約7000名員工；如今谷歌在紐約市有1萬2000名員工，並計畫再增加2000名員工。

除谷歌外，臉書、蘋果、亞馬遜等科技巨頭近年來都紛紛利用辦公樓價格下降的機會，用現金儲備購入新樓，壯大公司隊伍。

谷歌目前仍採取遠程與回歸辦公室相結合的工作模式，上月宣布將員工必須返工的時間延至明年1月。

該交易案並非得到所有人支持，格林威治村歷史保護協會(The Greenwich Village Society for Historic Preservation)行政總監Andrew Berman認為這進一步導致該社區可負擔住房的流失，原本可修建可負擔住房的地方，都被商業樓宇占用。

谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最...
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。（Getty Images）
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最...
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。圖為谷歌公司目前在曼哈頓的辦公樓。（美聯社）

谷歌 紐約市 美國

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