貝佐斯承諾捐10億 保護30%土地與海洋

亞馬遜創辦人貝佐斯宣布在100億元環境慈善計畫中撥款10億元，用於保護地球30%的土地與海洋，避免規模物種滅絕。（路透）

電商龍頭亞馬遜 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)宣布在100億元環境慈善計畫中撥款10億元，在2030年前用於保護地球30%的土地與海洋，避免未來造成大規模物種滅絕。

貝佐斯地球基金(Bezos Earth Fund)尚未明確指出最新一筆捐贈金額，將與那一個計畫或團體合作，但透過新聞稿表示，資金將著重於維護生物多樣性與碳庫存；重點區域將放在剛果盆地、熱帶安地斯與熱帶太平洋地區。

貝佐斯透過聲明表示：「有正確的焦點和獨創性，我們將對現代生活和自然世界帶來很大的幫助。我希望這次的承諾，也能啟發更多人投入自然保育，對抗氣候變遷，如此龐大的工程，需要更多盟友一同加入。」

根據地球基金聲明，貝佐斯希望透過保護30%的土地與海洋，挽救80%動植物的物種，確保60%的必要碳庫存，維持三分之二的乾淨水源。

根據彭博億萬富豪指數(BBI)，貝佐斯身價2000億元在世界富豪榜排第二，僅次特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。

不過他和亞馬遜長期以來一直是環保人士批評的目標；他被指出飛機和卡車搶在短時間將商品運送至顧客手中，製造龐大碳足跡。隨著亞馬遜事業體增長，碳排放量也隨之增加。

更有人批評亞馬遜領先業界的雲端 服務AWS處理巨量資料時，消耗龐大電力。此外亞馬遜也仍承受來自自家員工的壓力，希望公司拒絕來自能源公司的大筆合約，運用雲端技術協助加速石油和天然氣開發。

不過，亞馬遜已在2019年創立氣候承諾(Climate Pledge)計畫，期許在巴黎氣候協定的目標10年前達到碳排放目標。