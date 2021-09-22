蘋果重視「保密文化」 讓員工不敢出聲？

蘋果公司的「保密文化」出現負面效應，部分員工發起#AppleToo運動，超過500名前任或現任員工指控內部的主管霸凌、性騷擾、歧視、報復吹哨人等。（路透）

蘋果 是一間非常重視「保密文化」的公司，員工與外界、甚至與其他員工之間最好盡量減少交流，但負面效應可能正在顯現；紐約時報引述八名前任其現任蘋果員工報導，此文化正在侵害員工，讓員工面對公司不公不義的事情時無法出聲。

但是情勢已有變化，部分員工發起#AppleToo運動，最近一個多月來，超過500名前任或現任員工指控內部的主管霸凌、性騷擾、歧視 、報復吹哨人等。

蘋果的保密文化是該公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)奉行的準則，目的是避免新產品消息走漏，提高發表會的驚喜度，因此內部各部門獨立運作的界線也十分分明；事實上，在2019年開通Slack之前，蘋果沒有任何可以讓許多員工共同發表事情的平台。

這種文化也影響到產品以外的領域，讓公司內瀰漫「不要與外界或同事討論工作 內容」的氛圍；一些員工指控，這種氛圍讓公司內部各種不公不義之事，例如同工不同酬、違反企業倫理的事情無法被攤開討論。

曾在蘋果工作六年、擔任工程項目經理的艾許莉•喬維克(Ashley Gjovik)指控，她將辦公室有毒化學物質檢測不足，以及其他經理的性別歧視言論的批評公諸於世後，今年遭到開除，理由是「洩漏產品資訊及不配合調查」。

曾在蘋果工作五年、今年8月離開的克莉絲汀•德胡斯(Christine Dehus)表示，負責礦物業務的她自從向高層抱怨，蘋果的礦產採購根本沒有改善戰亂地區受蹂躪的情勢後，蘋果就一直想把她調到工作量更大、薪水更低的職位，讓她決定求去。

德胡斯表示，蘋果的保密文化「有毒」，造成員工噤聲，在許多方面都是具「破壞性」的；曾待過八家公司，目前在蘋果擔任軟體工程師的雪兒•史嘉蕾(Cher Scarlett)也表示，她從未見過有員工竟是如此懼於批評主管們的不是。

部分員工發起#AppleToo運動一個多月來，由於聲勢愈發浩大，現任執行長庫克(Tim Cook)上周在全體員工會議上首次就這些議題發表談話，儘管部分員工認為他的講話不夠具體，不過這已表明，庫克承認一些在工作場所會出現的問題，蘋果也沒有例外。