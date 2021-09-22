拜登習近平聯大演說 隔空較勁
拜登總統和中國國家主席習近平21日分別在聯合國大會發表演說，兩人均在未提到對方的狀況下較勁；拜登說，「無意尋求新冷戰」，且「反對強國宰治弱國」；習近平稱「民主不是哪個國家的專利」，並暗諷美國的阿富汗政策「貽害無窮」。
美國資深官員表示，拜登預計在22日新冠峰會上，宣布加購5億劑疫苗捐贈發展中國家；習近平則延續日前在金磚國家領導人會議的說法，重申今年將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗，全年努力對外提供20億劑疫苗。
習近平說，中方將繼續支持參與全球科學溯源，堅決反對任何形式政治操弄。
拜登在這場被視為帶領美國重返國際舞台的談話中說，美國「無意尋求新冷戰」，或讓世界分裂成集團對抗，也「不會從競爭導向衝突。」
拜登全場雖未提「中國」，「無意冷戰」說法，應是回應聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)近日呼籲美中修復雙邊關係，不應陷入新冷戰。
拜登說，美國將會激烈競爭，以價值觀和實力領導盟友與朋友，反對透過武力手段變更領土、經濟脅迫、科技剝削或訊息戰等恃強凌弱的企圖。
拜登宣告已結束20年的阿富汗衝突，結束無窮無盡的戰爭；開啟持續外交(relentless diplomacy)新時代，發展援助全球人民，美國未來的海外軍事行動只會在清晰以及可達成的戰略目標上用兵，減少大規模軍力部署。
「民主不是哪個國家專利。」習近平說，近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，要大力弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。
習近平意在言外，指的就是美國在阿富汗的反恐戰爭以及扶持當地政權等挫折。
習近平說，國與國難免存在分歧矛盾，一國成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國成長與進步，要堅持對話而不對抗，包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新國際關係。
拜登說，美國聚焦優先事項，會與盟友夥伴在多邊架構合作應對挑戰；所謂的優先事項，拜登說，是指現在和未來都最重要的印太地區。
拜登上午演說結束後就返回華府，習近平在下午以視訊方式與會；除了意識形態的較勁，拜習也在會中宣布國際援助支票。
拜登今年4月表示美國將加倍資助發展中國家對抗氣候變遷，21日表示要加倍，將達到每年114億美元；路透報導，和歐盟2019年245億美元的規模相比，拜登最新承諾仍相形見絀。
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