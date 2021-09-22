拜登習近平聯大演說 隔空較勁

拜登總統21日上任首次在聯大年會發表演講，他表示無意尋求新冷戰，同時承諾加倍提供對抗地球氣候變遷的國際捐款。(美聯社)

拜登 總統和中國國家主席習近平 21日分別在聯合國大會發表演說，兩人均在未提到對方的狀況下較勁；拜登說，「無意尋求新冷戰」，且「反對強國宰治弱國」；習近平稱「民主不是哪個國家的專利」，並暗諷美國 的阿富汗政策「貽害無窮」。

美國資深官員表示，拜登預計在22日新冠峰會上，宣布加購5億劑疫苗捐贈發展中國家；習近平則延續日前在金磚國家領導人會議的說法，重申今年將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗，全年努力對外提供20億劑疫苗。

習近平說，中方將繼續支持參與全球科學溯源，堅決反對任何形式政治操弄。

拜登在這場被視為帶領美國重返國際舞台的談話中說，美國「無意尋求新冷戰」，或讓世界分裂成集團對抗，也「不會從競爭導向衝突。」

拜登全場雖未提「中國」，「無意冷戰」說法，應是回應聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)近日呼籲美中修復雙邊關係，不應陷入新冷戰。

拜登說，美國將會激烈競爭，以價值觀和實力領導盟友與朋友，反對透過武力手段變更領土、經濟脅迫、科技剝削或訊息戰等恃強凌弱的企圖。

拜登宣告已結束20年的阿富汗衝突，結束無窮無盡的戰爭；開啟持續外交(relentless diplomacy)新時代，發展援助全球人民，美國未來的海外軍事行動只會在清晰以及可達成的戰略目標上用兵，減少大規模軍力部署。

「民主不是哪個國家專利。」習近平說，近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，要大力弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。

在北京的中國國家主席習近平(左上)21日以視訊方式在聯大年會發表題為「堅定信心 共克時艱 共建更加美好的世界」講話。習近平稱「民主不是哪個國家的專利」。(新華社)

習近平意在言外，指的就是美國在阿富汗的反恐戰爭以及扶持當地政權等挫折。

習近平說，國與國難免存在分歧矛盾，一國成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國成長與進步，要堅持對話而不對抗，包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新國際關係。

拜登說，美國聚焦優先事項，會與盟友夥伴在多邊架構合作應對挑戰；所謂的優先事項，拜登說，是指現在和未來都最重要的印太地區。

在北京的中國國家主席習近平(左上)21日以視訊方式在聯大年會致辭，他稱 習近平稱「民主不是哪個國家的專利」。(Getty Images)

拜登上午演說結束後就返回華府，習近平在下午以視訊方式與會；除了意識形態的較勁，拜習也在會中宣布國際援助支票。

拜登今年4月表示美國將加倍資助發展中國家對抗氣候變遷，21日表示要加倍，將達到每年114億美元；路透報導，和歐盟2019年245億美元的規模相比，拜登最新承諾仍相形見絀。