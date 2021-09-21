美國修改入境限制 被認為是安撫歐盟

美國公布新政策後，一些英美航空公司馬上接獲大量訂位。（路透）

美國20日宣布修改入境限制，11月起將全面要求外國旅客打完新冠疫苗才可入境，取代先前針對特定國家的旅遊禁令，外界認為美國選在與法國因澳洲潛艦合約發生齟齬後宣布，是為了彌補美國與歐盟 之間的嫌隙。

BBC報導，外交人士指出，美國政府在過去幾天盤算，修改限制讓歐盟民眾入境，會被解讀為放鬆防疫措施，可能激怒部分美國人，但若不修改規定，則會繼續疏遠憤怒的歐洲盟友。由於美國統計資料顯示旅遊禁令無法阻止疫情升溫，修改禁令的決定終於出台。

歐盟執委會發推文說，歡迎美國宣布對完全接種疫苗的歐盟旅客取消旅行限制，「這是分散在大西洋兩岸的家庭和友人期待已久的一步，也是企業的好消息」。

美國去年1月率先對中國旅客實施防疫入境禁令，繼而擴展至其他國家，卻未說明會在何時與什麼情況下解除限制。根據禁令，最近14天去過英國、26個申根國、中國等33國的非美國公民 不得入境。

歐盟多次呼籲美國解除自去年3月起對歐洲申根區的旅遊禁令，德國總理梅克爾今年7月訪美時，也當面向美國總統拜登 提出請求。但白宮隨後以Delta變異株威脅為由，決定維持禁令。

歐盟今年6月曾單方面解除美國旅客入境禁令，讓美國人得以在暑假旺季赴歐洲旅遊，但美國卻沒有同步解除歐盟旅客的入境禁令。8月底歐盟憤而把美國從「安全旅行國家名單」中除名，建議成員國對美國旅客重啟入境限制。此事是近來美國和歐盟爭端焦點之一。

拜登政府注意到歐洲盟國對美國愈來愈不滿，尤其是美國未事先通知就決定從阿富汗撤軍，後來又不願順應歐盟要求延長撤軍期限，最近幾天更發生美英澳暗中組建AUKUS聯盟，以致澳洲撕毀與法國的潛艦合約，讓法國暴怒，歐盟則聲援法國。