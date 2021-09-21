美歐貿易談判生變？法國不滿潛艇事件、要求歐盟延後

法國要求歐盟延後與美舉行貿易談判，傳歐盟考慮中。（路透）

歐盟 正在商討可能延後與美國 即將舉行的貿易協商，此前，法國不滿澳洲 取消潛艇合約並計劃轉買美、英技術核動力潛艦，引爆外交危機。

歐盟外交官透露，法國已要求歐盟執委會延後首場「貿易與科技會議」，這場會議原定9月29日於美國匹茲堡舉行。

歐盟原先尋求利用匹茲堡會議敲定與美國有關審查涉及敵意外國投資、出口管制合作的架構，並且討論人工智慧（AI）和處理半導體等貨物的重要供應鏈缺口問題。但更重要的是，這場會議象徵歐美雙邊在歷經美國前總統川普主政下長達四年的貿易糾紛後，邁向和解。

法國歐洲事務部長伯恩（Clement Beaune）21日在布魯塞爾對記者表示：「當你做出保證時，在盟國、在民主國家、在夥伴之間就產生一些價值。在這個案例中，這些保證不受到尊重。」「我們必須強硬起來，不只是身為法國，而是做為歐洲人。」

不過，根據一位外交官的說法，法國的要求遭遇阻力，因為一些歐盟成員國認為這是搬石頭砸自己的腳。一些批評法國在其他狀況下也未能展現團結一致，例如在立陶宛與白俄羅斯發生邊境衝突時。關於歐盟是否延後與美國貿易協商的問題目前尚未定案，歐盟大使們本周五（24日）將研議。

歐盟執委會一名發言人說，執委會正在研究新的國防合約將對貿易與科技會議的時程產生何種影響。

歐盟執委會主席范德賴恩向美國有線電視新聞網（CNN）表示，關於潛艇合約「有大量問題」尚待回應，「我們其中一個成員國被以一種無可接受的方式對待，因此我們希望了解發生什麼事，以及為何發生」。她說，「在維持一如往常行事前」，必須先釐清該情況。

法新社引述歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的話報導，在澳洲事件發生後，歐盟外長已表明與法國「團結」，「我不是說它關係破裂，而是產生一種困難的局面。由於我們是盟國，由於我們是夥伴，我們不能假裝沒有問題存在」。