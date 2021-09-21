美67.6萬人死於新冠 超越1918年西班牙大流感

最新數據顯示，新冠疫情自2020年爆發以來，已有67.5萬美國人病歿，將超 過1918年西班牙流感的死亡人數，而且新冠病毒恐也不會完全消失，將與人類共存。圖為今年7月在洛杉磯市為逝於新冠病毒的患者舉行喪禮。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(JHU)統計顯示，全美截至20日因新冠病毒死亡的總人數已達67萬5975人，超過一個世紀前「西班牙流感」大流行、堪稱人類近代史上最嚴重公衛浩劫所造成的死亡人數；紐約時報也分析，全美最近七天平均單日染疫病歿人數在本周末突破2000人，創下今年3月1日以來的新高，大批患者幾乎淹沒醫院，醫護人員再次面臨極大的壓力。

紐時指出，佛羅里達州與德州 為近來全國疫情 最為慘重的地區，兩州的死亡人數占全國比率30%以上，位居前兩名；這兩州的州長也同時是最不鼓勵強制接種新冠疫苗的領導人。

以佛州為例，目前完成接種新冠疫苗的人口僅56%，平均每日死亡人數為353人；德州完成接種的比率更低，只有50%，平均每日死亡人數為286人；全國整體來說，現階段完成兩劑疫苗接種的人口為54%、只打一劑的為64%。

專家分析，西班牙流感爆發期間為1918年至1919年，當時造成全美約67萬5000人死亡，而這兩次人類歷史上的疫情大流行最大共同點，就是最終都得讓病毒與人類共存。

西班牙流感的罪魁禍首H1N1流感病毒至今仍然存在，不過已長期與人類共存；如今人們只要每年接種流感疫苗 就能預防H1N1和其他幾種流感病毒，總體而言已成為一個可控的季節性疾病。

新冠疫情惡化除了高傳染性的Delta變種病毒持續快速傳播，未接種疫苗的人口也成為病毒鎖定的目標，醫療系統不堪負荷，醫護人員更是備感壓力，產生大批離職潮。

自去年3月14日疫情爆發後，華盛頓特區、馬里蘭州及維吉尼亞州已累積2萬3000人病歿；受制於19個月的高壓工作環境下，路米尼斯(Luminis)社區醫療中心重症醫學主任帕特爾(Kanak Patel)形容：「同理心疲乏，這是真的。」