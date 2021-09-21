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不打疫苗禁內用 巴西總統站在紐約街頭吃披薩

編譯柯立偉╱綜合20日電
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩。(取自Instagram)
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩。(取自Instagram)

一年一度的聯合國大會在20日召開，各國元首陸續抵達紐約；然而，由於紐約防疫規定仍然嚴格，除非出示接種證明，否則不許在餐廳內用，堅決不施打疫苗的巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也沒有疫苗豁免的「外交禮遇」，19日被迫在曼哈頓街上吃紐約最出名的披薩餅。

而與波索納洛一同在大街上吃餅的人，還包含所有隨行的內閣成員，巴西觀光部長馬查度(Gilson Machado)就在自己的推特上公布了所有人的合照；一國元首被迫在大街飲食，也算是外交史上頭一遭。

波索納洛反疫苗的態度廣為人知，不僅多次表示打不打疫苗是個人自由，還多次公開質疑疫苗的效用，說「打完疫苗後，女人會長鬍子、男人聲音會變尖」。

由於總統消極的防疫態度，巴西的確診病例和死亡人數居高不下；目前通報死亡人數58萬5000人，死亡人數全球第二。

雖然疫情態勢仍嚴峻，今年聯合國大會除了採實體與線上混合會議模式以外，沒有更積極的防疫措施；原本紐約市長白思豪(Bill de Blasio)發函要求聯合國大會，要求只有出示接種證明的人員才能進入會堂，但大會秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)以「無權要求各國元首接種」為由回絕。

聯合國內部對於如何防疫至今尚未定案，大會主席沙希德(Abdulla Shahid)曾公開表示對紐約市防疫措施的支持，但並未表示如何實施，目前的作法是與會各國元首只需要掃描大會發給的識別證即可入場。

發言人史黛芬妮．杜雅里克(Stephane Dujarric)說：「我們還在思考要如何平衡防疫措施與外交禮遇，希望能想出一個大家都能接受的方法。」

紐約市 疫苗 防疫

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