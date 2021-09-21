11月起…打完疫苗+病毒檢測 才可入境美國

美國20日宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，但自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明。圖為邁阿密機場。(Getty Images)

拜登政府20日宣布，11月初開始，不再為特定國家實施旅遊限制，而是要求所有入境美國 的外國旅客提供完全接種疫苗 證明、搭機前三天的病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。

根據最新政策，在新令實施後，美國以外的國家民眾若沒有打過疫苗，將無法入境，也不能像現在一樣入境美國施打新冠疫苗；至於美國認可的新冠疫苗名單，聯邦疾病防治中心(CDC )還在研議。

華盛頓郵報報導，白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，完全接種疫苗的旅客入境美國後，需配合航空公司填寫聯絡方式以利後續追蹤，但不需要隔離。

對疫苗接種率高的地區，形同美國放寬限制；對接種率仍低的地區如台灣來說，以現有政策方向來說，形同收緊限制，入境美國將較目前困難許多。

拜登政府資深官員表示，從11月起，美國不再為特定國家實施旅遊限制，而是對所有前往美國的旅客進行一致要求；此外，最新政策只針對空運，齊安茲說，美國的陸路邊境目前仍有限制，不會立即改變。

自新冠疫情去年爆發開始，美國陸續限制有特定國家旅遊史的旅客入境，包括英國、愛爾蘭、申根地區、中國、印度、巴西、伊朗等33國；德國總理梅克爾(Angela Merkel)今年7月訪問白宮時曾當面向拜登提及此事，拜登21日將赴位於紐約市的聯合國大會演講，勢必再度面臨歐洲國家領導人壓力。

紐約時報本月1日報導，7成的歐盟成人已完全接種疫苗，若算上兒童和青少年，全體有55%完全接種疫苗，比美國的52%略高；英國則有64%，以色列61%。

歐洲國家疫苗普及率較高，因此若美國新令實施，多數歐洲旅客都可以入境，美歐航空業者、商務團體和旅客歡欣鼓舞，英國航空公司股票聞訊上漲；相形之下，目前完全接種率偏低的地區如台灣，民眾入境美國將遭到嚴格限制。

英國首相強生(Boris Johnson)推文表示，樂見這項訊息，這將有效推動商業與貿易。

不過，美國國內目前只批准輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)疫苗，若要接納來自世界各地的旅客，勢必要考量在其他國家流通的疫苗。

路透報導，被問到CDC會接受哪些疫苗時，CDC發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)重申先前政策指導表示，「CDC認定完全接種者包括接受FDA授權或通過的疫苗，或者是任何世界衛生組織(WHO)授權的疫苗；不過名單可能改變 ，各部會可能增加。」

WHO目前核准7種疫苗，包括莫德納、輝瑞、嬌生、AZ、中國國藥、中國科興和Covishield(印度版AZ)。

至於台灣政府推的自產「高端」疫苗，是否能獲得美國政府認可，記者詢問CDC，尚未取得回應。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。