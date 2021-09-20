我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

拜登領導之下 民調：54%認為美國「更不團結」

編譯柯立偉／綜合19日電
民調顯示在拜登的領導下，美國變得「更不團結」。圖為前總統川普的支持者18日在華府示威，反對起訴1月6日參與國會暴動的川普支持者。（歐新社）
民調顯示在拜登的領導下，美國變得「更不團結」。圖為前總統川普的支持者18日在華府示威，反對起訴1月6日參與國會暴動的川普支持者。（歐新社）

福斯新聞網(Fox News)19日公布拜登總統最新民調，顯示1002位受訪民眾中有54%認為在拜登的領導下，美國變得「更不團結」，認為美國更團結的只有37%，還有7%的受訪民眾認為前朝與現在的團結程度持平，無太大變化，3%的民眾則說「不知道」。

在拜登的就職演講中，「團結」一詞曾提起八次之多，矢言要將被前總統川普撕裂的美國社會癒合；雖然在上任之初享有歷任總統最長的蜜月期，但自阿富汗撤軍後支持度就大幅滑落，再加上德州美墨邊境不靖、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)未如願批准接種新冠肺炎補強針等事件的影響，都是拜登民意反轉的重要推手。

團結程度的滿意度下滑，但認為「拜登關心每位人民」的比例仍有51%，雖然比起2020年10月的56%有明顯降幅，但仍有過半優勢；民調專家表示，此項數據的下降與約占全體選民人數15%的獨立選民轉變意向有關。

至於各項具體政策的施政滿意度，拜登政府最令民眾滿意的是對於疫情的控制，約55%的民眾表示拜登防疫有成，此一數據與8月中旬所做的民調無太大差異。

而最令民眾不滿的則是8月底造成13名美軍犧牲的阿富汗撤軍行動，只有36%的受訪民眾表示認同，高達60%感到不滿意；爭議性較大的則是經濟政策，50%的民眾滿意、49%不滿意，剛好戰成五五波。

民調顯示在拜登的領導下，美國變得「更不團結」。圖為前總統川普的支持者18日在華府...
民調顯示在拜登的領導下，美國變得「更不團結」。圖為前總統川普的支持者18日在華府示威時，反對川普的人士出面反制。（Getty Images）

拜登 美國 民調

上一則

香港選委會選舉 警力多於選民 「民主派」近乎絕跡

下一則

「麥康諾像鐵板撬不動」參院共和黨堅持不升舉債上限

延伸閱讀

世界晚報／參院28日阿富汗撤軍究責 共和黨發難拜登？

世界晚報／參院28日阿富汗撤軍究責 共和黨發難拜登？
民調：拜登執政下的美國 逾半民眾認為更不團結

民調：拜登執政下的美國 逾半民眾認為更不團結
潛艦爭端未解 法控美澳說謊 酸英投機

潛艦爭端未解 法控美澳說謊 酸英投機
疫情飆、移民湧、外交危機…「內憂外患」拜登焦頭爛額

疫情飆、移民湧、外交危機…「內憂外患」拜登焦頭爛額

熱門新聞

「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清