不甩共和黨反對 民主黨眾院強推「調升債限」

國會眾院民主黨執意調升政府舉債上限。圖為眾院議長波洛西在國會舉行說明會。（美聯社）

兩黨對調升政府舉債上限之爭預計本周愈升愈高，民主黨 面臨共和黨的強烈反對，仍打算在國會就此進行投票；政界黨同伐異如此劇烈，華爾街及商界領袖因此戒心提高，近日連連發布警告，懷疑國會能否在聯邦政府用完資金前有所行動。

華爾街日報19日報導，兩黨對峙也讓金融界及商界擔憂，政府對例行性償還國債可能發生技術違約的風險愈來愈高；若出現違約，恐怕會讓市場偏離常軌，打擊經濟成長。

民主黨要解決舉債上限難題，同時還得設法解決一堆重大課題，例如3兆5000億元兼顧社福及及氣候變遷的預算 案，但黨內對預算案總金額、處方箋藥價、改變稅率及氣候等提案，溫和派及進步派歧見甚大。

來源：Washington Post

眾院民主黨本周打算投票，通過擱置舉債上限，短期內讓政府在月底本會計年度截止後，還能調用資金；民主黨高層尚未決定，擱置舉債上限要不要附加在預算包裹案，但助理們表示有此可能。

調升債限並不是授權政府得以開支在新項目，而是允許財政部 發行新公債，來因應國會業已批准的舊開支，包括付錢給債券持有人、社會安全網及退伍軍人。

共和黨已放話，不會支持調升債限，以示抗議民主黨強推數兆元的開支法案由國會過關。把開支及調升債限結合成法案包裹，可望在民主黨占優勢的眾院碾壓共和黨的反對而通過，但到了參院就會碰到困難。

幾位金融服務業公會領袖13日發表信函，敦促國會領袖調升或擱置債限，強調財政部能把公債推銷給全球投資人至關重要。

房地產及抵押貸款業聯盟16日也發表類似信件，警告說債限若是卡關，房市可能動蕩，房貸成本可能永遠調高。

財長葉倫19日在華日撰寫輿情文章指出，國家才剛要由危機掙脫，決不能再栽進完全可以避免的另個危機；高盛集團分析師認為，財政部履行債務給付可以到10月下旬或11月上旬，但期限過後，除非國會調升債限，不然財政部只怕必須暫停還債四成以上。