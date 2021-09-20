我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

最快速度最大規模 拜登驅逐上萬海地無證移民

編譯潘勛╱綜合19日電
被美國自德州強力遣返的第一批海地偷渡移民，19日飛回海地機場。(美聯社)
被美國自德州強力遣返的第一批海地偷渡移民，19日飛回海地機場。(美聯社)

拜登政府19日派機把闖入德州紮營的海地無證移民，遞解回海地，也計畫驅逐目前聚集在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的逾萬海地無證客；德州也關閉與墨西哥部分邊界，以防止更多移民非法越界；當局的動作象徵拜登政府開始以最快速度，執行數十年來最大規模驅趕無證移民、難民行動。

儘管拜登政府強力遣返自墨西哥非法入境的海地移民，同時封鎖原來美墨邊境格蘭德河上的...
儘管拜登政府強力遣返自墨西哥非法入境的海地移民，同時封鎖原來美墨邊境格蘭德河上的水壩，但海地無證移民另闢新路，19日仍然冒險涉水，進入美境德州。(美聯社)

美聯社19日報導，三架班機已載送逾320名無證客抵達海地首都太子港；海地官員表示，預計21日還有六架班機會抵達；目前美國執法單位已展開逐驅1萬2000多名住在德州大壩橋下的無證移民。

國際難民維權人士莎爾(Yael Schacher)指出，與當前驅逐行動規模相比，毫不給機會逕行驅逐尋求庇護難民，美國史上僅有一次，便是1992年海岸防衛隊在海上攔截海地難民。

●騎警擋難民 海地非法移民涉水跨越邊界被攔下

德州19日關閉部分美墨邊界時，這批無證移民起初想找別的路由附近進入美國，但遭到聯邦及德州執法單位攔截；記者目擊海地無證客涉水想由距攔截地點以東約1.5哩處跨越邊境，最後還是遭遇騎馬的邊界巡警及德州執法人員，被擋了下來。

美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境...
美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境。(Getty Images)

美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境...
美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境。(Getty Images)

幾位住在德里歐克難營區的海地人表示，8月發生的大地震，再加上海地前總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡的，讓他們害怕回到局勢不穩的故國。

●每日預計6班機遣送 目標本周把非法移民全弄走

邊境巡邏隊(BP)副隊長奧提茲(Raul Ortiz)指出，自17日起，已有3300名無證客被移出德里歐營地，或送上回海地班機，或送到拘留中心；按他估計，一天之內可以送走3000名還留在當地的人，目標在本周內就把剩下來的人全弄走。

聯邦政府在美墨邊界德州德里歐市，以巴士運送海地無證移民到機場，遣返回海地。(美聯...
聯邦政府在美墨邊界德州德里歐市，以巴士運送海地無證移民到機場，遣返回海地。(美聯社)

要求匿名官員指出，當局希望能把驅離班機每天增加到至少六架次；由哪些城市起飛猶在討論。

奧提茲指出，美國正與無證客的祖國或繞境而來國家商討，請各國收容還在德州大壩底下等候處理的非法移民。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，驅逐難民回海地的班機每天都會持續起飛；18日起國安部已升高驅逐行動，派遣更多聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員前往當地，另採行其他手段，因應德里歐市面臨的處境。

非法移民 德州 無證客

上一則

染疫醫療無全額給付 美各州差很大 婦人面臨逾萬元帳單

下一則

佛奇：12歲以下孩童 今秋可打疫苗

延伸閱讀

世界晚報／參院28日阿富汗撤軍究責 共和黨發難拜登？

世界晚報／參院28日阿富汗撤軍究責 共和黨發難拜登？
民調：拜登執政下的美國 逾半民眾認為更不團結

民調：拜登執政下的美國 逾半民眾認為更不團結
潛艦爭端未解 法控美澳說謊 酸英投機

潛艦爭端未解 法控美澳說謊 酸英投機
疫情飆、移民湧、外交危機…「內憂外患」拜登焦頭爛額

疫情飆、移民湧、外交危機…「內憂外患」拜登焦頭爛額

熱門新聞

「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清