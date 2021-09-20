最快速度最大規模 拜登驅逐上萬海地無證移民

被美國自德州強力遣返的第一批海地偷渡移民，19日飛回海地機場。(美聯社)

拜登政府19日派機把闖入德州 紮營的海地無證移民，遞解回海地，也計畫驅逐目前聚集在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的逾萬海地無證客 ；德州也關閉與墨西哥部分邊界，以防止更多移民非法越界；當局的動作象徵拜登政府開始以最快速度，執行數十年來最大規模驅趕無證移民、難民行動。

儘管拜登政府強力遣返自墨西哥非法入境的海地移民，同時封鎖原來美墨邊境格蘭德河上的水壩，但海地無證移民另闢新路，19日仍然冒險涉水，進入美境德州。(美聯社)

美聯社19日報導，三架班機已載送逾320名無證客抵達海地首都太子港；海地官員表示，預計21日還有六架班機會抵達；目前美國執法單位已展開逐驅1萬2000多名住在德州大壩橋下的無證移民。

國際難民維權人士莎爾(Yael Schacher)指出，與當前驅逐行動規模相比，毫不給機會逕行驅逐尋求庇護難民，美國史上僅有一次，便是1992年海岸防衛隊在海上攔截海地難民。

●騎警擋難民 海地非法移民 涉水跨越邊界被攔下

德州19日關閉部分美墨邊界時，這批無證移民起初想找別的路由附近進入美國，但遭到聯邦及德州執法單位攔截；記者目擊海地無證客涉水想由距攔截地點以東約1.5哩處跨越邊境，最後還是遭遇騎馬的邊界巡警及德州執法人員，被擋了下來。

美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境。(Getty Images)

美國邊防巡邏員19日騎馬在德州美墨邊界的格蘭德河岸，試圖阻止海地無證移民闖入美境。(Getty Images)

幾位住在德里歐克難營區的海地人表示，8月發生的大地震，再加上海地前總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡的，讓他們害怕回到局勢不穩的故國。

●每日預計6班機遣送 目標本周把非法移民全弄走

邊境巡邏隊(BP)副隊長奧提茲(Raul Ortiz)指出，自17日起，已有3300名無證客被移出德里歐營地，或送上回海地班機，或送到拘留中心；按他估計，一天之內可以送走3000名還留在當地的人，目標在本周內就把剩下來的人全弄走。

聯邦政府在美墨邊界德州德里歐市，以巴士運送海地無證移民到機場，遣返回海地。(美聯社)

要求匿名官員指出，當局希望能把驅離班機每天增加到至少六架次；由哪些城市起飛猶在討論。

奧提茲指出，美國正與無證客的祖國或繞境而來國家商討，請各國收容還在德州大壩底下等候處理的非法移民。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，驅逐難民回海地的班機每天都會持續起飛；18日起國安部已升高驅逐行動，派遣更多聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員前往當地，另採行其他手段，因應德里歐市面臨的處境。