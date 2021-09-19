全美確診99%是Delta 疫情熱區北移

戴著口罩的民眾經過位於曼哈頓的輝瑞藥廠全球總部，牆上掛著新冠病毒的海報，重申「科學終將獲勝」「科學終將突破」。(歐新社)

新冠疫情 升溫與Delta變種病毒傳播息息相關，聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，現在Delta病毒 占新增病例的比率高達99.7%，顯示其驚人的傳染力；不過儘管如此，疫苗 依然是最有力的防疫武器。

CDC的數字顯示，8月底至9月上旬的兩周間，Delta病毒占新增病例數的比率為99.7%，最早在哥倫比亞發現的Mu病毒比率為0.1%，病毒株不明的比率為0.2%；今年6月初時，Delta病毒的占比還僅略高於四分之一。

這背後反映Delta病毒的高度傳染力，而且與過往不同，Delta病毒對青壯年、乃至兒童的所有年齡層都有很高的致病力；喬治梅森大學流行病學家波佩斯古(Saskia Popescu)就表示，現在幾乎所有病例都來自Delta病毒「並不意外」。

因此，疫情從入夏以來就不斷升溫，目前平均每日病歿人數達到1900人，較兩周前增加30%，導致醫療體系緊繃：截至上周，全國四分之一的醫院加護病房占床率超過95%，超過8月的五分之一。

不過當前疫情升溫的重災區，佛州、喬治亞、密西西比等州的疫情都有趨緩跡象，不論確診數還數住院人數都是如此；然而，西部山區、中西部北端等地疫情升溫，西維吉尼亞州現在成了染疫人口比率最高的州。

雖然疫情嚴峻，但是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日仍以壓倒性票數通過，反對放行年長者及身體有特殊狀況的民眾接種第三劑「補強針」。

這是因為當前所有數據皆表明，疫苗對防範新冠重症、住院、病歿等依然安全有效，絕大多數重症及病歿案例都沒有接種疫苗，也少有疫苗接種率高的地方疫情嚴峻，例如西維吉尼亞州就是接種率較低的州之一。

目前疫苗接種速度轉為緩慢，12歲以上民眾完成接種的比率為64%。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)14日在MSNBC節目「早安，喬」(Morning Joe)上表示，不認為防疫將成為一場「永遠的戰爭」，但是要結束這場戰爭，關鍵還是疫苗。

佛奇還向不願接種者喊話，說「你要成為散播病毒及疫情的一分子，還是解決問題的一分子？」