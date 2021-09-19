開學染疫率增 專家：兒童尚無疫苗 「隔離」仍必要

加州奧克蘭的小學二年級老師正在教室上課。(美聯社)

各學校實體授課陸續重啟，又逢疫情升溫，而且兒童染疫比率大增；公衛專家指出，「隔離」依然是有效的防疫 措施；不過當前情勢表明，很多學校要採取戴口罩 等防疫措施都已存在爭議，遑論隔離與否。

有線電視新聞網(CNN)報導，與過往不同，現在兒童占新增確診病例的比率已超過四分之一，過去兩周超過50萬例，但是又尚未開放12歲以下兒童使用疫苗 ，因此如果學校爆發群聚感染，更根本的解決之道似乎就是隔離。

這學期開學以來，佛州至少已有4萬4556名學生及教師隔離；喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)也在開學一個月後，因為疫情升溫而決定重新回到遠距教學。

公衛專家普遍認可隔離的防疫效果，尤其考慮到此疾病在有症狀前就有傳染力；已有研究表明，如果落實隔離，群聚感染的人數可降低至少44%；兒科醫師迪亞西奧(Christoph Diasio)就說，對阻止疾病蔓延及人命損失而言，隔離是「必要的」。

聯邦疾病防治中心(CDC)的指引則建議，曾與確診者密切接觸的未接種民眾、或已接種卻有症狀的民眾應該居家隔離14天。

不過隔離措施遭到部分人士反對，例如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)就認為，隔離剝奪學生受教權，而且隔離與否應該有家長決定；迪亞西奧則反駁，染疫可能危害他人，不能如「決定孩子穿什麼樣的鞋子」那樣相提並論。

就算撇除政治上的爭議，專家也認同實體授課對學童教育的重要性，因此如何在兩者之間取得平衡，乃至如戴口罩、12歲以上學生及教職員疫苗接種、通風、檢測、社交距離等防疫措施也十分重要。

各地方有不同的防疫措施，例如全國第二大學區、洛杉磯聯合學區要求所有12歲以上學生都應該在今年底前接種疫苗，不然就只能參與遠距教學。

印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)則簽署行政命令，凡是祭出戴口罩要求的學校，則校內群聚感染爆發時，相關隔離措施將會鬆綁。

拜登總統上周則呼籲各州長，應該強制要求所有學校教職員接種疫苗。