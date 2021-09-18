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防堵麻疹擴散 拜登簽行政命令列入隔離疾病清單

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
美國總統拜登。 歐新社
美國總統拜登。 歐新社

數名阿富汗難民抵達美國後確診罹患具高傳染力的麻疹，美國總統拜登今天簽署行政命令，將麻疹列入須隔離的傳染病清單。

白宮官員在聲明中表示，行政命令頒布後，聯邦衛生當局有權發布隔離令，要求感染或接觸麻疹者自我隔離，以維護大眾健康。

這位要求匿名的白宮官員表示：「這舉措是應公衛官員要求而採取，他們舉出近期抵美阿富汗人中的麻疹案例，以及近年爆發數次的麻疹疫情。」

聲明並未詳細提及隔離的性質和時間長短。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），2000年美國宣布麻疹在美滅跡，意味這個疾病不再經常現蹤。不過，美國在2020年發現13例麻疹確診案例。

白宮上週表示，因在抵美阿富汗人中發現4人確診麻疹，運載阿富汗難民赴美的班機將暫時停飛。

官員指出：「所有抵達（美國）的阿富汗人都必須接種麻疹疫苗，以及諸如小兒麻痺和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疾病的疫苗，以作為留在美國的一項條件。」

路透報導，阿富汗人在飛往美國前，會先於海外軍事基地施打疫苗。

官員表示，抵美後被診斷出麻疹的阿富汗人已「依據公共衛生準則分別安置」，疾管中心也在進行接觸史追蹤。

美國 阿富汗 白宮

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