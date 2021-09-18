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疫情升溫 佛州病歿逾5萬 阿拉斯加ICU病床剩14張

編譯洪毅／綜合17日電
美國新冠疫情再度升溫，圖為華府國家大草坪插上66萬面白旗，紀念全美因新冠疫情死亡的每一位患者。(路透)
美國新冠疫情再度升溫，圖為華府國家大草坪插上66萬面白旗，紀念全美因新冠疫情死亡的每一位患者。(路透)

新冠疫情再度升溫，部分地區尤其嚴峻，例如佛州現在病歿人數已超過5萬，且逾四分之一發生在今年夏季；至於疫苗接種率一度高居第一、人口密度稀疏的阿拉斯加州，現在則是醫療資源緊繃，16日全州加護病房床位只剩14張。

自去年3月以來，佛州現在每400名居民就有一人死於新冠肺炎，僅次於癌症及心血管疾病，染疫病歿的人口比率在全國排第11；佛州疫情升溫快速，兩周前的時候，染疫病歿的人口比率尚還在第17。

全國12歲以上民眾完成疫苗接種的比率為63%，在佛州只要接種一劑就視為已接種，故數字高於全國平均；疫情升溫快速的原因則與年長者眾多，以及年輕人高度群聚有關，例如全州染疫病歿人口比率最高的橙郡(Orange County)，是佛州迪士尼樂園及環球影城的所在地。

不過疫情依然與疫苗接種息息相關，例如染疫病歿人口比率最低的門羅郡(Monroe County)，也是全州接種率最高的郡之一。

至於接種率曾居全國第一的阿拉斯加州，夏季後接種量開始下降，目前完成接種的比率為56.7%；現在疫情升溫，15日通報的病例數為1068例，創下紀錄；與佛州一樣，阿拉斯加州染疫患者約八成以上沒有接種疫苗，病歿者也是如此。

住院人數同樣創下紀錄，讓醫療資源較少、且高度集中在安克拉治的阿拉斯加州壓力沉重，截至16日，該州120張加護病房床位已被占用106張，只剩14張可用；這迫使醫護人員將病人分級，部分病人無法得到標準的醫療照護，包括非新冠肺炎患者，或是拒絕鄉村地區的病患。

阿拉斯加州最大醫院、普羅維登斯阿拉斯加醫療中心(Providence Alaska Medical Center)執委主席克莉絲汀．沃金蕭(Kristen Walkinshaw)表示，許多醫護人員因此潸然淚下，因為這可能是他們職業生涯中最艱難的決定。

阿拉斯加州鄉村地區的病患過去可以搭機前往西雅圖求醫；但是現在，華盛頓州醫療資源一樣緊繃，因為鄰近的愛達荷州現在疫情升溫速度也創下該州紀錄。

阿拉斯加州 佛州 疫情

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