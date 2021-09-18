不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

紐約市 所有餐廳已開始實施內用顧客均必須出示接種證明，是全美第一個強制實施此規定的城市；但三名來自德州的觀光客16日晚不願出示證明，並圍毆餐廳的女領位員；警方表示，三名涉案者已被逮捕。

另方面，華盛頓州 西雅圖所在的金恩郡(King County)也將自10月25日起，要求所有出入室內空間或500人以上室外空間的民眾出示接種證明，適用地點包含電影院、會議中心、體育館、餐廳與酒吧。

紐約市的這起事件情發生在16日晚間，三名德州觀光客到紐約市的「卡麥義大利餐廳」(Carmine's Italian Restaurant)用餐，24歲的餐廳領位員依規定要求三位顧客出示疫苗接種紀錄，結果其中一人直接朝領位員的臉上揍了一拳，接著就是三人群毆，餐廳隨即報警並把受傷的員工送醫治療。

「紐約服務業聯盟」(New York City Hospitality Alliance)代表餐廳發布聲明稿指出，「無法接受只因為員工執行市政府政策就遭顧客暴力相向，不能容忍任何暴力事件，我們將盡最大努力協助員工進行後續治療。」

紐約服務業聯盟呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)，要針對顧客攻擊餐廳員工的問題提出對策，加重對暴力顧客的懲罰，以確保類似事件不再發生；聯盟執行主任里格(Andrew Rigie)說：「對一名執行正當業務的餐廳員工暴力相向，無論如何都令人難以接受，所有應負責的人都必須付出代價。」

為因應Dleta變種病毒帶來日益嚴重的疫情 ，華盛頓州西雅圖所在的金恩郡(King County)政府16日指出，自10月25日起，所有出入室內空間或500人以上室外空間的民眾必須出示接種證明。

金恩郡是華盛頓州疫情最嚴重的郡之一，政府數據顯示，目前金恩郡的平均每日確診人數為587例，高居全州之冠，且各家醫院收治的確診病患幾乎已達最大容量；郡長康斯坦丁(Dow Constantine)說：「當前疫情發展嚴峻，各地新冠肺炎住院率仍維持在高點，實在不知道接下來會發生什麼。」