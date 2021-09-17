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梅克爾接班人在哪？ 3人爭總理 選民最愛未必能贏

記者李京倫／綜合報導
貝爾伯克。(歐新社)
貝爾伯克。(歐新社)

德國國會將在26日舉行選舉，角逐總理寶座的有三人，分別是代表保守派基督教民主黨與基督教社會黨的拉謝特(Armin Laschet)、中間偏左社會民主黨的蕭茲(Olaf Scholz)和綠黨的貝爾伯克(Annalena Baerbock)。

早在兩年多前，現任總理梅克爾即宣布不再爭取連任，德國因此將在本次大選後進入後梅克爾時代。在她下台前夕，民眾對她的信任度，攀上執政16年來的高峰。

貝爾伯克／初期聲勢高 卻謊報經歷

三人中，40歲的貝爾伯克最年輕，是綠黨共同主席和首位總理候選人，選戰初期一鳴驚人，但從政經歷相對薄弱，從未擔任內閣部會首長。

或許正是出於這個原因，她謊報自己的經歷。6月，貝爾伯克的公開簡歷被指幾處與事實不符。雖然她拿到倫敦政治經濟學院國際法碩士學位，但有評論家質疑她當初是否滿足入學申請條件。她的新書被指抄襲，她也在7月初承認錯誤。另外，她也承認沒有向聯邦議會申報數千歐元黨內職務津貼。從此，她一度高漲的政治聲望雪崩式下跌。

拉謝特／勘災吐舌說笑 民調狂跌

60歲的拉謝特履歷相當豐富，不僅擔任德國人口最多的北萊因–西伐利亞邦基民黨黨部主委，2017年還曾當選邦總理，今年1月當選基民黨主席。此外，他還擔任過歐洲議會議員。缺點是沒有在聯邦政府任職的經驗。

7月中，德國西部發生五百年到千年一遇的洪災，拉謝特陪同總統史坦邁爾勘災時，竟被拍到在總統身後吐舌與人說笑，原本被看好的他，民調支持度狂跌。雖然他已為這起事件一再道歉，但要重獲民眾信任仍有困難。

拉謝特。(路透)
拉謝特。(路透)

蕭茲／延續梅克爾路線 後來居上

62歲的蕭茲目前為止尚未明顯犯錯，也沒歷史污點被挖出，且從政經歷最豐富。他曾任梅克爾政府的勞動及社會事務部長、漢堡第一市長、副總理兼財政部長，以及社民黨秘書長和首席黨鞭。

蕭茲試圖給人延續梅克爾路線的印象，加上對手頻頻失誤，民調長期低迷的社民黨，竟在選前一個月以兩成四支持度躍居第一，蕭茲頓時成了選民最青睞的總理候選人。不過，德國總理並非直選，而要看所屬政黨得票率。除了蕭茲，大部分的社民黨人，無法幫助黨給民眾好印象。

蕭茲。(歐新社)
蕭茲。(歐新社)

梅克爾 德國 民調

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