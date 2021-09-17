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美英澳聯盟…造艦生意黃了 法國火大

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統（前左）的多項外交決策，儼然重返前總統川普倡導的「美國優先」，觸怒、疏離歐洲盟邦。圖為他今年6月前往歐洲會晤盟邦領袖，矢言「美國重返」多邊外交政策，受到歡迎。(美聯社)
拜登總統（前左）的多項外交決策，儼然重返前總統川普倡導的「美國優先」，觸怒、疏離歐洲盟邦。圖為他今年6月前往歐洲會晤盟邦領袖，矢言「美國重返」多邊外交政策，受到歡迎。(美聯社)

美英協助澳洲建立核動力潛艦艦隊，法國同時面臨遭澳洲退出造艦合約及被盟友冒犯的雙重打擊，法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)16日表示，拜登的決定如同前總統川普般「粗暴、單邊、無法預測」，在法國「背後捅一刀」；法國並取消駐美大使館17日的一項慶祝活動，原本要參加的海軍將領提前返國。

三國聯盟的最新行動，被認為劍指中國，卻立刻引發巴黎怒火。

法國的外交部長和國防部長先是發出聯合聲明表示遺憾，勒德里安批評美國政府，美英澳技轉造艦協議是美國做出的粗暴、單邊、無法預測之舉，「讓我想起川普過去做的很多事情，我又氣又悶，這非盟友所為。」

路透報導，就在兩周前，澳洲國防部長和外交部長才再次造訪法國，確認造艦交易，未料殺出美英澳聯盟攔胡。

勒德里安說，「這是背後捅一刀，我們與澳洲建立信任關係，如今信任已破裂。」

此外，法國取消原訂17日在駐美大使館舉行的慶祝獨立戰爭240周年活動，並要求原本要參加的法國海軍將領提前返國。

國務卿布林肯(Antony Blinken)16日表示，美英澳宣布決定之前，美國已經通知巴黎，法國是美國印太地區的重要夥伴，美法在印太及全球許多優先事務上密切合作，美國將持續這樣做。

布林肯說，美法這兩天曾就此事對話，但並未深談；一名法國官員向數家媒體爆料，直到美英澳要宣布幾小時前，法國才被告知，「巴黎不會被老掉牙的話所愚弄。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，美國不尋求與中國發生衝突，最新倡議做法與印太地區安全有關。

這紙被澳洲退出的合約價值數百億美元，紐約時報報導，受影響的不只潛艦製造商，還有法國軍事工業收入的損失對應美國公司獲益，紐時形容，這既是外交風暴，也是商業問題。

對於法國的怒火，美聯社報導並非單純因為最新的安全倡議，除了法國，歐盟同樣不高興。

美聯社報導，自春天起，拜登放行俄羅斯和德國之間的天然氣管道北溪二號，引發歐洲盟友對美國安全承諾的疑慮，美國自阿富汗撤軍並未與歐盟充分協調，更像是單方面決定；此外，承諾要恢復伊朗核談判和以巴和平談判也遲遲沒有下文。

美聯社報導，直到拜登宣布拉上脫歐的英國，與澳洲共組對新安全倡議，徹底引爆法國和歐盟不滿。

歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，他認為這類性質的協議不可能是前天才準備好的，一定進行了好一段時間，但歐盟沒有被徵求意見；這將迫使歐盟再度將歐洲的戰略自主置於議程首位。

布林肯表示，在印太戰略問題上，不存在與歐洲的歧見，歡迎歐盟國家在印太地區扮演重要角色。

美國 歐盟 澳洲

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