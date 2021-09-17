我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

「夏之愛」變調 拜登川普化 歐盟很火大、法怨被捅刀

編譯潘勛／綜合16日電
拜登總統（右）今年6月前往歐洲出席G7峰會時，與法國總統馬克宏（左）熱烈互動。(美聯社)
拜登總統（右）今年6月前往歐洲出席G7峰會時，與法國總統馬克宏（左）熱烈互動。(美聯社)

拜登總統今年夏季前往歐洲會晤盟邦領袖，矢言美國重返多邊外交政策，但他片面且獨斷推動數項政策，包括最新的印、太安全結盟，明顯排除法國及歐盟，已觸怒不少盟邦，儼然重返前總統川普的「美國優先」舉措，美國與歐洲盟友的「夏之愛」，因此突然中止。

美聯社16日指出，拜登總統長期浸淫國際事務，競選總統時也保證要修補因川普而與盟邦動搖的關係，並恢復美國的世界信用；但拜登近來舉動，已遭幾個盟國比擬為延續川普作風。

雖說美、歐關係受損是否會持續下去還有待觀察，但短期影響似乎已令歐洲再度懷疑美國意欲何為，勢必影響到拜登更廣大的戰略目標，也就是團結民主國家對付獨裁體制，主要是劍指中國及俄國。

拜登3個月前以美國總統身分首度造訪歐洲大陸，獲歐洲多國領袖謳歌為英雄，一起致力於揚棄川普時代，再修跨大西洋關係；但當時讓歐洲釋懷的感受現已消褪，而且當時最大的贏家、德國總理梅克爾正要淡出政壇。

自6月起，拜登已激怒美國最老牌盟友的法國，也讓波蘭及烏克蘭質疑美國會不會致力於保護兩國安全；最叫歐盟失望的便是美國從阿富汗到東亞等事務，都片面獨斷；拜登矢言回歸，與伊朗恢復國際核子協議，重啟以色列、巴勒斯坦和談，令歐洲讚美不已，但就職9個月以來，這兩件事停滯不前。

美、歐不睦的種子可能在春季便已撒下，到了7月更如野草孳生；拜登默許德、俄天然氣管繞過波蘭及烏克蘭興建下去；到了8月，美國灰頭土臉撤出阿富汗，讓原本表示對撤出阿富汗有所保留的歐洲，不得不手忙腳亂跟上。

接下來就在本周，拜登宣布與已脫離歐盟的英國及澳洲結盟，推動新的印、太安全方案，想反制在該地區愈來愈強勢的中國，讓法國及歐盟十分光火，抱怨他們不僅被排除在外，甚至照會都不打一聲。

法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)對美、英、澳三個英語系國家的宣布表示「完全無法理解」、「背後被捅了一刀」、「看來真像川普作風」；按照新的方案，法國將損失替澳洲建造柴油潛艦的合約，金額將近1000億美元，而改由美、英替澳洲建造核動力潛艦。

若只因生意被搶而憤怒不難理解，但法國及歐盟官員更進一步，指美國帶頭遏止中國崛起的整件事已令人生疑；歐洲有必要提振自己的國防及維安戰力。

國務卿布林肯等人偕澳洲官員16日安撫表示，依然歡迎歐洲在印太地區扮演吃重角色，尤其是法國，但成效能如何有待觀察。

美國優先 拜登 歐盟

上一則

佛心老闆自減百萬薪 員工薪水7萬起跳 6年營收翻2倍

下一則

紐西蘭表態貫徹無核 澳洲核潛艦禁入領海

延伸閱讀

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大
美年底前兩峰會 傳台灣受邀

美年底前兩峰會 傳台灣受邀
英相強生下周訪美會拜登 鞏固同盟應對中國

英相強生下周訪美會拜登 鞏固同盟應對中國
白宮考慮要求國際航班旅客 出示接種證明

白宮考慮要求國際航班旅客 出示接種證明

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

2021-09-10 18:21

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大