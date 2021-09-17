紐西蘭表態貫徹無核 澳洲核潛艦禁入領海

美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲 裝備核潛艦，但澳洲的鄰國紐西蘭隨即表態，不會允許澳洲核潛艦進入該國領海。

根據美國 總統拜登、英國首相英國首相強生(Boris Johnson)及澳洲總理莫里森(Scott Morrison)15日宣布成立名為「澳英美聯盟」(AUKUS )的印太安全夥伴關係，美、英將為澳洲提供核潛艦的技術和能力。

但紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)隨即在16日舉行記者會指出，根據紐西蘭長期以來的無核政策，不會准許澳洲核潛艦進入紐西蘭領海。

她也透露，即美英澳宣布成立「澳英美聯盟」後，就與莫里森商討此事。

她表示，很高興看到密切的合作夥伴將目光轉向這個地區，但根據1984年的無核區政策，紐西蘭水域不允許存在核潛艦，當然(外國核潛艦)也不能進入。

阿爾登指出，AUKUS不會改變紐西蘭的安全和情報關係，因為「澳英美聯盟」並不是條約層面的安排，因此不會改變現有的關係，包括(美、英、澳、紐、加)五眼聯盟或紐西蘭與澳洲在國防事務上的密切夥伴關係。

阿爾登一直強調更獨立的外交政策，而不是忠於任何主要集團。

有分析指出，AUKUS的成立反映五國的內部起了微妙變化，未受邀的紐西蘭及加拿大，因此都給降級了。

雖然阿爾登聲稱AUKUS不會影響五眼聯盟的安全情報往來，但當記者問及紐西蘭在美英澳三國合作中是否擁有一席時則說：「他們沒有接觸我們，我也不希望我們被接觸。」

威靈頓維多利亞大學國際分析師米勒(Geoffrey Miller)指出，紐西蘭缺席AUKUS實在引人關注，在這個議題上，紐西蘭與加拿大被降級了，這凸顯出澳洲與紐西蘭外交政策之間的差距有多大。

維多利亞大學戰略研究中心主任卡皮(David Capie)與米勒看法相同，認為此事暴露出了紐西蘭與其安全合作夥伴，尤其是與澳洲存在的分歧；澳洲更深層次融入美國的防務和安全計畫，但紐西蘭從一開始就持不同的立場。