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美英澳結盟未獲徵詢 歐盟自定印太戰略抗中

編譯潘勛／綜合16日電
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（左）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（歐新社）
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（左）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（歐新社）

歐洲聯盟16日頒布正式戰略，表示將加強歐洲在印、太地區分量，以反制中國崛起的戰力；同時也矢言與台灣制定貿易協議，派遣更多戰艦前往當地海域，維護航道暢通；歐盟雖堅稱這項戰略不排除與中國合作，特別在諸如氣候變遷等領域，但資深外交官員透露，加強與印、太地區關係目標在遏制北京勢力。

路透(Reuters)16日報導，歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)指出，美、英、澳三國15日宣布對印、太地區建立安全夥伴關係，就此歐洲未獲徵詢，代表歐洲有必要展現更自主的對外政策。

波瑞爾指出，歐盟很熱衷與英國就安全事宜合作，但倫敦當局自脫歐之後對此興趣缺缺；歐盟另對澳洲取消與法國的柴油潛艦合約表示遺憾。

波瑞爾提出歐盟的新印、太戰略時指出，歐洲跟其他國家一樣，「必須自立自強」；他也提到法國總統馬克宏倡導的「戰略自主」，「我了解法國政府(對失去澳洲潛艦合約)一定很失望，感慨萬千。」

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)表示，美國與英國及澳洲自行結盟，「進一步顯示歐洲在具有戰略利益的地區，有必要採取共同舉措。」

繼4月初步方案後，歐盟16日表示針對七大領域，必須提升自己在印、太地區的影響力，即衛生、安全、數據、基礎設施、環境、貿易及海洋。

本方案意味歐洲就印、太事務將提升外交份量，派遣更多官員到該地區；就參與提升在印、太地區的安全，則派遣更多戰艦穿越南海，或增加歐洲參與澳洲的海域巡防。

歐盟文件寫道，「鑑於歐洲海軍現身印、太地區深具意義，極為重要，歐盟將探索許多方式，確保盟國能提升海軍部署到該地區。」

歐盟與台灣進行貿易談判，可能進一步激怒第二大貿易夥伴的中國；更早之前，立陶宛已強化與台灣關係。中國強烈主張，自治而實行民主的台灣是一個中國的一部分，最終台灣將與中國統一，任何舉動流露有意承認台灣與中國有別，是另一個國家，一定會激怒北京當局。

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