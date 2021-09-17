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中怒嗆美英澳：破壞地區和平穩定 官媒放話「殺一儆百」

記者張文馨／華盛頓報導
中國外交部發言人趙立堅16日批美國向澳洲出口高敏感的核潛艦技術「極其不負責任」，「加劇軍備競賽」。（Getty Images）
中國外交部發言人趙立堅16日批美國向澳洲出口高敏感的核潛艦技術「極其不負責任」，「加劇軍備競賽」。（Getty Images）

面對美英澳共組AUKUS倡議，協助澳洲自製核動力潛艦，中國外交部發言人趙立堅16日在例行記者會表示，此舉嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，這三國將和出口作為地緣政治博弈工具，極其不負責任；中國鷹派官媒放話要對澳洲「殺一儆百」，並稱「第一批在南海喪命的西方士兵，也最可能就是澳大利亞人。」

美國與英國15日宣布技轉核動力技術，協助澳洲自製潛艦，表示並非針對任何國家，而是要維持印太地區穩定；金融時報報導，這是澳洲以「應對戰略挑戰」向華府提出的要求，預計澳洲至少可獲得8艘核動力潛艦；普遍認為，打造核動力潛艦艦隊將大幅提升澳洲海軍軍力，對中國海事部署構成威脅。

趙立堅罵：搞小圈子搬石砸腳、不得人心

趙立堅表示，美英澳合作發展核動力潛艦，嚴重破壞區域穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散的努力，澳洲作為非核擴散條約締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艦技術，國際社會有理由質疑澳洲不遵守條約，中方會密切關注此事，「當前中澳關係出現困難局面，責任完全在澳方。」

趙立堅說，搞封閉排他的小圈子違背時代潮流，不得人心且沒有出路，呼籲有關國家屏棄陳舊冷戰零和思維與狹隘地緣政治觀點，「否則只會搬石頭砸自己的腳。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯丁(Llyod Austin)16日和澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)和國防部長達頓(Peter Dutton)舉行美澳部長級磋商(AUSMIN)，會中談到中國造成的挑戰。

美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為國務卿布林肯（...
美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為國務卿布林肯（右）15日在華府與澳洲防長丹頓（左）、外長佩恩（中）談判。(Getty Images)

布林肯和奧斯丁在記者會點名中方破壞穩定，違反既定規則脅迫並恐嚇他國，也曾因澳洲主張徹查新冠病毒起源對澳洲採取挑釁動作。

布林肯說，「中國針對盟友的行動，會阻礙美中關係的改善。」

「在尋求對中關係時，美國將持續對北京破壞既定國際秩序的作為保持清醒。」奧斯丁表示。

佩恩說，會中討論多面向的與中方戰略競爭，這需要雙邊回應並強化韌性，這並不表示不尋求與中方往來的建設性領域，「澳洲將持續不設前提尋求與中對話。」

中國鷹派官媒環球時報以社論批評，指華府為拉盟友共同對付中國正在失去理性，製造超乎控制的對立與破壞，只顧向中國發難，不認真評估自己被反噬的可能性；「一個阿富汗戰爭就讓美國狼狽不堪…世界真亂起來，前方還有很多跟頭等著美國去跌。」

美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為美國海軍第七艦...
美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為美國海軍第七艦隊裝備的維吉尼亞級快速攻擊潛艦USS Illinois號。 （美聯社）

環球時報：首批喪命南海的可能是澳洲士兵

環球時報說，澳洲在中美戰略博弈一邊倒，生生把自己搞成中國的對手，現在還要升級對抗；若澳洲為效忠美國而逞能，「尤其是在軍事上冒進，那麼它最有可能成為中國為反擊遏制而殺一儆百的目標，第一批在南海喪命的西方士兵也最可能就是澳大利亞人。」

環球時報也提到，澳洲高官曾說願出兵為台海而戰，請他們多做最壞準備，甚至建立澳版飛彈防禦系統，因中國飛彈必然能打擊到澳洲本土。

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