先生您哪位？拜登忘記澳洲總理姓名 直呼「紐澳哥們」

美國、英國與澳洲15日共同宣布成立「AUKUS」新安全協定，但全球記者會卻出現極為尷尬一幕，美國總統拜登似乎一時沒記起澳洲總理叫莫里森，乾脆直接感謝「這位紐澳哥們」。路透

美國 、英國與澳洲 15日共同宣布，在亞太地區成立歷史性的「AUKUS」新安全協定，還將讓澳洲首度自製核動力潛艦，但全球記者會卻出現尷尬一幕，美國總統拜登 似乎一時沒記起澳洲總理叫莫里森，乾脆直接感謝「這位紐澳哥們」（That fella Down Under）。

根據澳洲衛報上傳的英美澳三國領導人的視訊連線記者會，拜登先向英國首相強生表達謝意，但當他接著轉往莫里森透過視訊現身的螢幕時，就顯得有一點猶豫，隨後更出現尷尬的短暫停頓。隨後只見拜登手指著露出微笑的莫里森，「我要謝謝…呃…這位紐澳哥們。非常謝謝你啊，朋友。感謝，總理先生」。

影片來源：YouTube

從畫面可見，現場沒有笑聲，莫里森則簡單向拜登比出一個大拇指。

儘管拜登最後還是講對了，「如莫里森總理與強生首相說的，我要為此一夥伴關係謝謝你們」，白宮發布逐字稿則記為「這位紐澳朋友」（That fellow down under），但為時已晚，損害已經造成，「#這位紐澳哥們」（#ThatFellaDownUnder）很快就躍登澳洲的推特熱門話題，英美澳網友也紛紛發推文調侃。

每日郵報轉述，澳洲九號電視台（9 News）《今日》節目主持人史蒂芬諾維奇（Karl Stefanovic）表示，「這是一個非常政治的聲明，但這位紐澳哥們，我的意思是整個尷尬啦」。該台政治主編烏爾曼（Chris Uhlmann）則指，「幾乎跟澳英美縮寫的AUKUS一樣尷尬」。一位美國網友發推，「就一個公開演講竅門，如果你會提到某人的名字，把它寫下來」