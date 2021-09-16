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美台自由貿易協定難度大 美學者談經貿首推加入CPTPP

記者張文馨／華盛頓報導

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）15日舉行年會，討論美台關係的未來，有關經貿議題，在多邊架構上學者首推跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並認為美國應考慮與台灣合作重返CPTPP；在雙邊貿易協定上，剛退休的美國在台協會（AIT）商務組前組長盧治凱（Rick Ruzicka）說，美台自由貿易協定（FTA）當前在他看來不可能。

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今年6月復談，外界關注是否可能離簽署FTA更進一步，盧治凱說，不可能的原因有二，首先，拜登政府關注國內的基礎建設立法，還要處理疫情大流行，他不認為美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會把目光投向國外，「就FTA來說，至少台灣沒被包含在內」。

此外，盧治凱說，美國貿易代表署一直存在一種擔憂，認為美台沒有外交關係，這些協議由非政府行為者美國在台協會（AIT）和台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）執行；當美台簽署FTA後，如何確保TECRO代表做出的承諾一定會依法執行；缺乏外交關係使得如何執行那些一般來說透過條約或正式協議來完成的問題，圍繞在美台之間。

「台灣作為一個成熟經濟體，我看好台灣加入CPTPP。」美國國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）說，CPTPP目前有意願接納新成員， 台灣表態並與多數CPTPP會員國展開非正式諮商。

其次，王曉岷說，日本開始意識到台灣的意義，強化台日關係，若主導CPTPP的日本支持台灣，其他成員國會更加支持。

但美國卻不在CPTPP內，2017年由時任總統川普一紙行政命令宣布退出；美國總統拜登去年當選總統後接受專訪表示，強化國內環境前不會簽署任何貿易協議，至今也未對是否重返CPTPP表態，王曉岷說，他不看好美國明年內會「政治宣布」重返CPTPP。

王曉岷表示，看看拜登政府對於中國和亞洲的總體外交目標戰略，美國自外於CPTPP毫無意義；若美國決心重返，拉上台灣一起，對美國極有幫助，例如美台合作推動針對勞工與環境等更嚴格的標準，聯合進入CPTPP，台灣將是美國在區域組織中的強健夥伴。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，台灣正在推動立法審查以符合CPTPP標準，不過過去兩三年來外部環境變化，疫情和很多CPTPP成員忙於其內政，影響其對台灣的支持；台灣政府正在努力，與幾乎所有成員國進行非正式諮商，「我們正在等待最佳時機，可能會是明年。」

台灣 美國 拜登

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