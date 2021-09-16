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加州罷免選舉 共和黨再控舞弊 抗疫幫了紐森

編譯盧炯燊／綜合15日電
紐森州長在14日選舉晚會上發表勝選演說。（美聯社）
紐森州長在14日選舉晚會上發表勝選演說。（美聯社）

加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)成功擊敗共和黨人對他發動的罷免投票，美聯社分析這次的選舉指出，投票結果最少會產生五個後果。

首先在抗疫方面幫助了民主黨；共和黨原來的盤算是希望這次公投除了針對紐森外，還有其他諸如遊民、治安、高昂的住房等連串民生議題，但紐森將它變成共和黨人反對抗疫措施的投票。

尤其多數共和黨人反對規定戴口罩、接種疫苗；紐森特別強調這點，聲稱罷免公投是事關生死，並指責共和黨候選人艾德(Larry Elder)的陰謀論；投票結果無疑鼓勵了其他民主黨人，不應害怕在抗疫問題上發揮領導作用。

其次是共和黨人指責選舉舞弊之說不會消失，即使還在點票期間，共和黨再一次抛出投票遭操控的說法。

第三是加州的共和黨人還未走出黑暗隧道的盡頭；加州是美國最「藍」的州之一，此次罷免給了共和黨奪回執政權的機會，就如2003年，共和黨籍的阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)在罷免投票中，取代了民主黨的州長戴維斯(Gray Davis)。

共和黨人希望歷史重演，可是今非昔比，現已登記的民主黨人較當年增加了300萬人，而共和黨人則少了近40萬人；共和黨人原希望艾德的民粹主義可以吸引多元的選民，然而卻不奏效。

另外，紐森在這次罷免投票中安全過關不等於他絲毫無損；投票結果無疑表明了共和黨不大可能在黨派之爭中擊敗紐森，但加州有一大群民主黨人渴望更上層樓，加上過去三年來紐森的政績隨時成為虎視眈眈民主黨人的目標；儘管紐森在罷免投票中擋下其他民主黨人以替代方案參選，但外界關心他在2022年能否將擋下挑戰者。

最後是此次投票說明了這是兩黨在明年期中選舉前的一次政治壓力測試；罷免公投是針對紐森的個人以及加州人希望他如何治理，但期中選舉將是對總統拜登的一次公投。

共和黨 投票 紐森

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