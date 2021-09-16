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民主黨力保紐森 「團結鐵票」覓得勝利方程式

記者顏伶如／綜合報導
加州州長紐森挺過罷免危機，但也給期中選舉帶來更多變數。(歐新社)
加州州長紐森挺過罷免危機，但也給期中選舉帶來更多變數。(歐新社)

民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)挺過罷免危機，華盛頓郵報專欄分析，民主黨面對險惡局勢，決定不推出州長替代人選，反而加碼力保紐森，結果證明為2022年期中選舉找到勝利方程式；共和黨未推派中間路線候選人角逐州長選舉，反而找來被喻為「加州版川普」的極右派談話節目主持人艾德(Larry Elder)出馬，則讓要求紐森下台的聲浪，頓時由熱轉冷。

政治評論員巴肯(Perry Bacon, Jr.)在華郵專欄指出，加州民主黨當權派在紐森罷免選舉的一仗打得漂亮，令人意外。

今年稍早，保守派人士結盟並取得足夠連署後，發動罷免紐森。山雨欲來的罷免案，加州民主黨當權派以不變應萬變，並未推派取代紐森的新人選，反而集中火力力挺紐森，一一勸退覬覦州長寶座的黨內要角。

巴肯在專欄中指出，加州民主黨當權派發出明確動員令，要求全體黨員在罷免投票時一概投下「不同意罷免」，至於另一欄參選州長替代人選的洋洋灑灑46名候選人，則留下空白。

巴肯指出，罷免紐森未過關除了反映加州原本就是民主黨鐵票倉的本質，還證明共和黨加州黨部領導階層策略錯誤，早就讓紐森渡過罷免考驗吞下定心丸。

在民主黨黨內方面，倘若民主黨選擇推派取代紐森的替代人選，紐森在這場罷免選舉將遭到內外夾擊，要與黨內候選人交手，還要同時面對共和黨候選人挑戰。民主黨現任州長及候選人自相殘殺，將形成鷸蚌相爭局面。

巴肯指出，紐森與民主黨盟友獲得共和黨送上大禮，因為共和黨並沒有推派立場較溫和、有機會爭取民主黨選民支持的候選人出馬，如同曾經贏得州長選舉的前任動作巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)一樣，共和黨在州長選舉押寶人選是立場為極右派的保守派節目主持人艾德，當艾德出現之後，共和黨發起的罷免力道便顯得疲軟。

紐森資深顧問戴米西(Addisu Demissie)形容，共和黨找來艾德這位「加州版川普」參加州長選舉，對紐森來說「簡直完美」。戴米西說：「這是再好不過的。艾德除了原本的基本盤之外，絲毫沒有嘗試爭取其他選民支持。」

紐森 民主黨 加州

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