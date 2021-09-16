波士頓市長選舉 華裔吳弭對決傳統勢力
今年11月2日將舉行的波市頓市長選舉，將由36歲華裔候選人吳弭(Michelle Wu)與47歲突尼西亞及波蘭裔候選人埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)對戰，紐約時報報導形容，這將是一場進步派與溫和派的路線對決。
吳弭競選主軸放在對抗氣候變遷、改善住房政策等，初選開票一路領先，在將近200年來都由白人擔任市長的波士頓，14日晚間拿下33%得票率。吳弭15日在波士頓市議會外對媒體談話時說，這一刻的到來期待已久，一年前的今日宣布參選時，「就是希望確保波士頓能夠出現這樣的一刻」。
父母均來自台灣的吳弭並不是波士頓土生土長，但擔任市議員期間提出多項建設改革計畫，包括免費搭乘大眾運輸系統、恢復房租控制，還推出領先全美城市的市府等級「綠色新政」(Green New Deal)。
在初選當中獲得22.5%得票率的埃塞比‧喬治出身於波士頓杜爾雀斯特爾(Dorchester)，移民父母為突尼西亞及波蘭血統。走溫和派路線的她，獲得消防隊員工會等傳統組織的支持，一名前任波士頓警察局也為她背書。
埃塞比‧喬治曾批評吳弭的政見「過於抽象」、「學院派」，並說自己親力親為的管理風格與前市長偉殊(Martin J. Walsh)極為相似。偉殊今年初已卸下市長職務，進入拜登政府擔任勞工部長。
上周的初選辯會上，埃塞比‧喬治對選民保證說，如果當選市長，「大家不會看到我站在肥皂箱上講空話，而是看到我在各地社區做事」。
繼紐約市長初選之後，波士頓市長選舉將成為受到全國民主黨支持者高度關注的另一場考驗，溫和派的非洲裔選民及較為年長的選民，是否能把民主黨拉回中間路線，特別是關於公共安全的議題方面。
連續幾周以來，兩名參加初選的非洲裔候選人坎貝爾(Andrea Campbell)、代理市長珍妮(Kim Janey)都與埃塞比‧喬治爭奪第二名位置，導致非洲裔選票因此分散，坎貝爾及珍妮得票率都不到20%。
不管11月的市長選舉鹿死誰手，新任市長都將為波士頓寫下歷史，誕生波士頓近兩世紀以來第一位亞裔或第一位女性市長。
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