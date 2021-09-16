波士頓市長選舉 華裔吳弭對決傳統勢力

波士頓市長初選，華裔吳弭得票第一。(美聯社)

今年11月2日將舉行的波市頓市長選舉，將由36歲華裔候選人吳弭(Michelle Wu)與47歲突尼西亞及波蘭裔候選人埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)對戰，紐約時報 報導形容，這將是一場進步派與溫和派的路線對決。

吳弭競選主軸放在對抗氣候變遷、改善住房政策等，初選開票一路領先，在將近200年來都由白人擔任市長的波士頓 ，14日晚間拿下33%得票率。吳弭15日在波士頓市議會外對媒體談話時說，這一刻的到來期待已久，一年前的今日宣布參選時，「就是希望確保波士頓能夠出現這樣的一刻」。

父母均來自台灣的吳弭並不是波士頓土生土長，但擔任市議員期間提出多項建設改革計畫，包括免費搭乘大眾運輸系統、恢復房租控制，還推出領先全美城市的市府等級「綠色新政」(Green New Deal)。

在初選當中獲得22.5%得票率的埃塞比‧喬治出身於波士頓杜爾雀斯特爾(Dorchester)，移民父母為突尼西亞及波蘭血統。走溫和派路線的她，獲得消防隊員工會等傳統組織的支持，一名前任波士頓警察局也為她背書。

埃塞比‧喬治曾批評吳弭的政見「過於抽象」、「學院派」，並說自己親力親為的管理風格與前市長偉殊(Martin J. Walsh)極為相似。偉殊今年初已卸下市長職務，進入拜登政府擔任勞工部長。

上周的初選辯會上，埃塞比‧喬治對選民保證說，如果當選市長，「大家不會看到我站在肥皂箱上講空話，而是看到我在各地社區做事」。

繼紐約市長初選之後，波士頓市長選舉將成為受到全國民主黨 支持者高度關注的另一場考驗，溫和派的非洲裔選民及較為年長的選民，是否能把民主黨拉回中間路線，特別是關於公共安全的議題方面。

連續幾周以來，兩名參加初選的非洲裔候選人坎貝爾(Andrea Campbell)、代理市長珍妮(Kim Janey)都與埃塞比‧喬治爭奪第二名位置，導致非洲裔選票因此分散，坎貝爾及珍妮得票率都不到20%。

不管11月的市長選舉鹿死誰手，新任市長都將為波士頓寫下歷史，誕生波士頓近兩世紀以來第一位亞裔或第一位女性市長。